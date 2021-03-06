新竹林管處植樹月開跑 10日上午6地同步辦理贈苗

植樹月活動開跑了！新竹林區管理處響應今年植樹月「森存之道」主題，3月10日上午9點將同步在林管處中正路大門、烏來工作站、大溪工作站、海岸林工作站、竹東工作站、大湖工作站等6個地點辦理贈苗活動，林管處歡迎民眾屆時就近參與，共襄盛舉。

新竹林區管理處指出，今年植樹月標語「森存之道」意涵，是希望藉由推廣種植台灣在地的原生樹種，以營造良好的棲地，讓原生物種都能好好生存，延續生命的獨特樣貌，同時將高山森林保育繼續向淺山平原地帶延展，建構維護國土綠色生態保育，讓生物都適得其所。

新竹林管處長夏榮生表示，今年同步贈苗活動有別以往，準備了多種原生植物，例如烏來杜鵑、燈稱花、台灣金絲桃、野牡丹、田代氏石斑木及海芙蓉等5000多株苗木贈送民眾；原生植物是指自然生長於台灣本土的植物，因適應生長環境，所以相對容易照顧。

這本植樹月邀民眾共襄盛舉，一同種下台灣在地的樹種，除了可輕鬆綠化環境，更能營造良好棲地，讓各種生物都能與我們共存共榮；贈送的苗木也由原本的塑膠苗盆全面改用可自然分解的「紙塑環保植樹杯」盛裝，由紙塑環保植樹杯盛裝的苗木可直接種植進土裡，增進種植苗木的便利性，並達成減塑目標。