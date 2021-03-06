「一樹一山」植樹移師苗栗泰安 新竹林管處響應種流蘇

林務局新竹林區管理處的植樹月活動已開跑，新竹林管處人員今天特別到苗栗縣泰安鄉的多所部落小學，響應泰雅族青年黃一峯號召的「一樹一山」植樹活動，與當地泰雅族人、小朋友及各地關懷自然的志工上百人，共同種下台灣原生植物「流蘇樹」。

新竹林管處指出，黃一峯在台北經營美髮事業，是相當知名的設計師，2015年他目睹杜鵑颱風對家鄉尖石馬胎部落造成災害，因此起心動念以「一樹一山」為名，在網路號召民眾一同在他的家鄉認捐參與植樹，獲得熱烈回響；今年黃一峯走出尖石，將植樹活動帶到苗栗泰安的泰雅部落，期待10年後的流蘇花四月雪在各地泰雅族部落盛開。

新竹林管處長夏榮生表示，林管處人員去年實地走訪黃一峯的家鄉，對他這幾年在尖石9所小學種下上千株的樹木感到敬佩，今年得知「一樹一山」活動移師苗栗縣泰安鄉，計畫在部落小學栽植200株流蘇樹，林管處也主動提供100株樹苗，盼公私齊力為部落種下希望。

新竹林管處今天召集員工在夏榮生的帶領下，參與了第一天在泰安鄉汶水國小的活動，在大人、孩子合力下，一上午栽植了60株，同時宣導植樹後繼續養護的重要性，並與大家分享樹木修剪與養護技巧。