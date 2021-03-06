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人工增雨見效 石門水庫集水區看見雨量

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北水局傍晚在石門水庫集水區放焰劑人工增雨。圖／北區水資源局提供
北水局傍晚在石門水庫集水區放焰劑人工增雨。圖／北區水資源局提供

水利署北區水資源局表示，今天下午在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫實施人工增雨，5點20分各燃放1支焰劑，希望為水庫集水區帶來雨量

桃園市今天一整天陣雨不斷，傍晚6點雨勢稍歇，不過石門水庫集水區也出現累計的雨量不再是掛零，10個雨量觀測站平均累計降雨量為4.8公釐，其中石門24、霞雲15公釐最明顯，按以往經驗對石門水庫不無小補。氣象局預估入夜後天氣不穩定，還會持續降雨，北水局希望能石門水庫集水區能持續有效降雨，讓連日每天一直呈現不到1%些微下降的水位能夠止跌。

雖然可以感受石門水庫集水區白天降雨，比不上水庫以外的平地和市區，不過北水局表示與水如果落在埤塘，或溪流像大漢溪、三峽溪，也能為埤塘、攔河堰帶來水量，間接減輕水庫的供水負荷。

石門水庫 雨量 氣象局

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