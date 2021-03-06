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80歲老翁迷途到鄰鎮國小 人臉辨識系統查出護送返家
苗栗縣三灣鄉獨居的80歲徐姓老翁今天上午11點多在頭份市新興國小內疑似迷途，警方接獲報案前往協助，但老人家無法正常表達身分及住所，警方隨後以人臉辨識系統查出他的身分，隨後將他安全送返住所，老翁也一再表達謝意。
頭份警分局上午11點42分接獲通報，尖山派出所警員謝筱帆、謝其翔立即前往處理，到場發現迷路的老翁獨自站在校園內，但他無法說清楚身分、住所，員警出他的身分後將老翁護送回家。
頭份警分局長何孟宗表示，員警積極協助迷失老翁返家，避免危害發生，熱心為民服務表現足為表率，呼籲民眾家中如有易走失的老人，應多關懷並注意行蹤，除了可向相關單位申請「愛心手鍊」外，也可洽詢分局進行指紋建檔，以利走失時協助尋回，歡迎民眾多加利用。
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