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苗栗家扶頒大專及高中職獎助學金 331名學子受惠

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗家扶中心上午頒發獎助學金給受扶助的大專及高中職學生，共有331人受惠。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心上午頒發獎助學金給受扶助的大專及高中職學生，共有331人受惠。圖／苗栗家扶提供

苗栗家扶中心今天上午頒發總金額399萬元的獎助學金給受扶助的大專及高中職學生，共有331人受惠，這群孩子在求學過程中築夢踏實，也在社會資源和善心人士協助下，勇敢迎向人生的目標。

這學期獲苗栗家扶獎助學金的學生有169名大學及碩士生、162名高中職生，上午的頒獎典禮家扶邀各界來賓給予孩子肯定與祝福，也經由2名碩士生分享求學歷程的經驗，鼓勵高中職生領會學習的道路沒有捷徑，唯有腳踏實地，勇敢的跨出舒適圈，生活與未來才會有所不同，追夢過程雖艱辛，但只有如此才能找到屬於自己蔚藍的天空。

今年攻讀碩一的「昱維」高中時的生活忙著打工，他利用課餘時間積極參與志願服務，成績雖曾一落千丈，但秉持「不做不會怎麼樣，做了才會不一樣」的心態面對生活，昱維透過雙腳體驗人生，大學期間努力取得交換生資格到上海、越南進行學習與服務，讓視野更廣闊，現在除了有學生身分，還是自然圈農場的台北店長。

剛考上碩士班的「卉心」不因家庭環境受限，努力向上，在亮眼成績下也有不為人知的挫敗經驗，她依循國中學習方法應付高中課業，起初一落千丈，之後不斷調整步伐，終於扳回一城，「讀萬卷書，不如行萬里路。」，卉心用這樣的態度勇闖生命，在大學期間擔任系學會會長，更積極參加各項商業競賽，豐富自己的人生閱歷。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，苗栗家扶中心目前共扶助929戶1717名經濟弱勢孩子，相信孩子的一小步終將成就夢想的一大步，家扶的孩子家庭經濟受限，在社會大眾資助下順利繳納學費，讓孩子的夢想與希望持續轉動。教育能帶來無限希望與力量，苗栗家扶真心感謝社會大眾一起化行動為大愛，幫助孩子安穩的求學，成為孩子生命中的貴人，讓受扶助的孩子可一步一步向前，眺望未來，翻轉人生。

苗栗家扶中心上午頒發獎助學金給受扶助的大專及高中職學生，共有331人受惠。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心上午頒發獎助學金給受扶助的大專及高中職學生，共有331人受惠。圖／苗栗家扶提供
來賓與苗栗家扶受獎學生合照。圖／苗栗家扶提供
來賓與苗栗家扶受獎學生合照。圖／苗栗家扶提供
喬越實業公司捐贈獎助學金。圖／苗栗家扶提供
喬越實業公司捐贈獎助學金。圖／苗栗家扶提供
玉園建設捐贈苗栗家扶獎助學金。圖／苗栗家扶提供
玉園建設捐贈苗栗家扶獎助學金。圖／苗栗家扶提供

家扶中心 夢想

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