台電板橋-龍潭新超一路 輸電線跨石門水庫960公尺創舉

行政院長蘇貞昌今天由桃園市長鄭文燦陪同到桃園市龍潭區，參加台電公司345KV板橋~龍潭線竣工啟用典禮，對新「板橋～龍潭線」歷時18年工期已經滿載啟用，工程團隊描述長期於深山工作的甘苦和成就，充滿感動和感謝。

行政院長蘇貞昌表示，上個月美國德州大風雪造成斷電危機，影響全世界半導體產業發展，台灣往年也曾因電塔倒塌，引起大停電，對全台民生及企業影響甚鉅，顯見供電穩定的重要性。

蘇貞昌說，台電第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋～龍潭線」更新工程正式滿載啟用，此項工程由中央政府投入經費大力支持，桃市府積極行政協助，以及熱忱的工程團隊努力，尤其是工程人員離鄉背井，長期在深山工作，付出專業並盡心盡力完成任務，今天由第一線辛苦工作的同仁分享工作甘苦，未來更可藉由影片宣導，讓更多人了解發電、輸電、配電等用電程序，感謝第一線駐守工地人員長時間的付出，成就國民的安樂幸福，建設更具競爭力的台灣。

鄭文燦希望每個家庭及企業用電時，都能感念用電背後這些默默付出的台電及所有工程人員，並為其貢獻喝采。

鄭文燦指出，水、電是國家基礎建設，需投入很多預算和時間，桃園位於樞紐地位配合中央建設，感謝中央和台電團隊共同合作，完成第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋～龍潭線」更新工程，未來透過南電北送，可穩定雙北電網系統及供電品質。

台電董事長楊偉甫表示，舊超一路「板橋~龍潭線」於民國63年竣工，隨著經濟成長，舊線路的輸電容量已無法滿足用電需求，因此台電自2002年起規畫更新線路，在既有線路兩側，新建線路以取代舊幹線。新「板橋～龍潭線」去2020年底竣工，歷經近3個月試營運期今天正式啟用。

楊偉甫說明，「板橋~龍潭」超一路全線長達40公里、105座鐵塔，完工送電後，可增加197萬瓩的融通電力，同時加強鐵塔結構，提升抗風耐震能力，並以截彎取直手法施作石門水庫路段，使輸電線路以長跨距橫越水庫上方，其中，最長一段架空線路跨距達960公尺，是一般架空線路300公尺至400公尺間距的2倍以上，為國內首見的壯舉，未來新「板橋～龍潭線」可供應北部地區更高品質的電力。