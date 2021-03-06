新竹市連6年辦心願卡活動 幫助弱勢兒能許願圓夢

新竹市政府連續6年舉辦「心願卡」活動，由弱勢孩子許願，讓市府、百貨業者及善心民眾幫忙圓夢，6年來已實現1969名孩子的心願，最近一次也替450名孩子完成願望，社會處希望有更多人能分享愛心，讓更多願望能被實現、點亮這些孩子對未來的期盼。

在參與心願卡活動中，有1名來自單親家庭的12歲女孩泫泫，忙於工作的父親希望讓泫泫有個陪伴，便送了她一隻倉鼠，取名「麻糬」，不過卻因為家中經濟不允許泫泫為寵物鼠購買昂貴的寵物玩具和寵物籠，泫泫除了省吃儉用將零用錢省下替倉鼠買飼料外，就有多餘的錢好花用，也只能重複利用舊紙箱進行飼養。

去年11月社工上門探視時，泫泫主動提起「麻糬陪伴我2年，爸爸去上班的時候，都是麻糬陪我，我要把心願卡禮物讓給麻糬。」，便在心願卡寫下「我有一隻小老鼠，想給牠一個新家」，沒想到1個月後真的有人送來倉鼠窩，讓泫泫開心不已。