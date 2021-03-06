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桃園下雨 石門水庫集水區雨量少 北水局：盼下半天多雨

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫壩頂煙雨濛濛可以看到降雨。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像
石門水庫壩頂煙雨濛濛可以看到降雨。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像

桃園市今天一整天都下雨，石門水庫壩頂也可以看到雨水，不過集水區10個雨量觀測站到下午3點，除了石門累計降雨18公釐，峽雲、嘎拉賀站只有零星降雨累，其他觀測站都是零。

下午3點，石門水庫集水區有出現降雨累計數字的觀測站，分別為石門18、霞雲4、嘎啦賀1公釐。雖然市區陣雨不斷下午還打雷，石門水庫壩頂也是煙雨濛濛，但是上游集水區到了拉拉山遊客中心卻完全沒雨，停車場地上全是乾的，顯示今天白天的降雨似乎對集水區沒有太大的幫助。

不過北區水資源局指出，今天石門水庫降雨量尚少，但下午起降雨增加，預計下半天會有更多雨量，對水庫水情有助益。另因三峽河及鳶山堰均有明顕降雨，除可增加鳶山堰水量外，也可減少石門水庫出水量；另平地降雨也有助於供灌農田，農田水利署桃園管理處已經在下午1點半視一期稻作區狀況，通知水庫調節供灌水量，節省灌溉用水。

北水局表示，目前依旱災中央災害緊急應變中心決議，桃3灌區7174公頃一期稻作由石門水庫供水4100萬噸，其他需求水量則由農水署桃園管理處以埤塘及溪流水源供應，這是政策確定的，依目前石門水庫蓄水量進行供水分析，供應桃3灌區4100萬噸水量尚無問題，尤其若近期持續有如今天降雨狀況，會進行節水精緻灌溉。

目前透過水庫出水總量管制、跨區水源調度、節約各類用水及緊急抗旱措施如備援水井、埤塘水返送浄水場、再生水供應等，並利用春雨加強引水，評估尚可於5月底保有1個月公共用水量。

石門水庫前天（4日）有效蓄水量跌破1億噸，昨天蓄水率不到50%，今天下午3點水位為230.77公尺，有效蓄水量9764萬噸（蓄水率49.4%）。

石門水庫集水區拉拉山遊客中心，停車場看不到降雨地上也是乾的。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像
石門水庫集水區拉拉山遊客中心，停車場看不到降雨地上也是乾的。圖／擷取桃園市觀旅局即時影像

石門水庫 雨量

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