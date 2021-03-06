新竹市提前為公墓除草 呼籲民眾顧及防疫、分流祭祀

新竹市政府已宣布，因應清明節將至，近期已有部分民眾進行掃墓，市府將針對全市7座公墓，在15日之前全部完成除草作業，呼籲民眾可提早掃墓、分流祭祀，而下周六也將於大坪頂永生園納骨塔實施交通管制，呼籲民眾顧及防疫，提前掃墓也避開人潮、車潮。

市府表示，大坪頂永生園納骨塔因存放超過10萬先人骨灰，每年清明節就會湧入上萬民眾入園祭拜，因今年有施工工程進行，占用部分停車場，使停車位縮減，因此也提前在13日就實施交通疏導管制措施，鼓勵民眾分流掃墓。

今年大坪頂永生園周邊路段交通管制時間，將從13日起，3月的每周六、日，以及4月2、3及4日實施，每天上午8點到下午5點都會管制人車；因預期祭祀人潮眾多，新竹市殯葬管理所已於納骨堂前方廣場搭棚擺放供桌，並設置戶外祭拜區。

新竹市殯葬管理所表示，大坪頂永生園及新竹軍人忠靈祠從2月1日起到4月30日，將實施「晉塔選位人流控管、戶外祭祖不進塔」的防疫管制，請進出民眾配合實名制、量體溫、戴口罩及酒精消毒等措施。