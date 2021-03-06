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苗栗「桐花婚禮」邁入第16年 4月25日西湖渡假村登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗客家桐花婚禮每年在桐花飛雪的浪漫時節舉辦。圖／報系資料照
苗栗客家桐花婚禮每年在桐花飛雪的浪漫時節舉辦。圖／報系資料照

國內著名的苗栗縣桐花婚禮」今年要恢復了！去年因新冠肺炎疫情影響，第15屆桐花婚禮被迫取消，今年桐花飛雪的浪漫時節即將到來，苗栗縣政府安排4月25日在三義西湖渡假村舉辦桐花婚禮，邀全國各地新人前來參加，留下永生難忘的美好記憶。

苗栗縣政府指出，每年4、5月，苗栗山城彷彿降下「五月雪」，純淨潔白的桐花染白每座山頭，呼應戀人白首到老、此生不渝的誓言，縣府舉辦的苗栗客家桐花婚禮今年邁入第16年，累計在桐花樹下喜結連理的佳偶已超過千對，是台灣最受歡迎的聯合婚禮，今年2021年有「愛你唯一」的幸福意涵，縣府特別以「慶典｣形式打造隆重的婚禮；「桐花」象徵者客家人的品牌，「婚禮」是人生中的大事，苗栗透過知名賞桐景點，打造全台獨特且唯一的浪漫桐花幸福殿堂。

今年桐花婚禮預計3月12日起開放新人報名及花童徵選報名，4月25日上午9點到11點浪漫展開桐花婚禮。

縣府指出，今年桐花婚禮的新人名額共36對，其中全國組20對，開放全國各地新人報名參加，另外16對名額為苗栗組，提供縣內新人參加，依往年經驗，受理報名後常出現「秒殺」名額的盛況，有意參加桐花婚禮的佳偶別錯過。

今年桐花婚禮一律採網路報名，相關活動訊息可上2021苗栗客家桐花婚禮官網查詢。

苗栗縣政府安排4月25日在三義西湖渡假村舉辦桐花婚禮，邀全國各地新人前來參加，留下永生難忘的美好記憶。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府安排4月25日在三義西湖渡假村舉辦桐花婚禮，邀全國各地新人前來參加，留下永生難忘的美好記憶。圖／苗栗縣政府提供
苗栗客家桐花婚禮每年在桐花飛雪的浪漫時節舉辦。圖／報系資料照
苗栗客家桐花婚禮每年在桐花飛雪的浪漫時節舉辦。圖／報系資料照
苗栗客家桐花婚禮每年在桐花飛雪的浪漫時節舉辦。圖／報系資料照
苗栗客家桐花婚禮每年在桐花飛雪的浪漫時節舉辦。圖／報系資料照

桐花 婚禮 苗栗縣

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