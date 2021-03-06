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新竹縣再增2處休閒農業區 竹北水月及新埔大墩山

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北水月休閒農業區兼具農業及漁業特色，尤其烏魚子更是當地特產。圖／縣府提供
竹北水月休閒農業區兼具農業及漁業特色，尤其烏魚子更是當地特產。圖／縣府提供

新竹縣原已有新埔照門、峨眉十二寮、橫山大山背、五峰和平和尖石那羅灣等5處休閒農業區，經行政院農委會正式公告，再新增竹北水月休閒農業區和新埔大墩山休閒農業區，讓傳統農業生產提升附加價值，也將由農委會輔導，提供民眾更豐富的農業旅遊、觀光活動。

縣長楊文科表示，為落實「促進農業六級化，打造農漁村新價值」，縣府團隊在2019年就向行政院提出申請畫定竹北水月休閒農業區和新埔大墩山休閒農業區，希望讓2處農業區可經休閒農業方式經營，行銷，推動地方產業多元發展。

縣府農業處長范萬釗則指出，從提出申請後，縣府就配合農委會進行先期診斷、實地勘察和檢核等作業，未來也希望2處休閒農業區能經由輔導，完善產業特色，提供更多農業旅遊服務，平衡區域發展。

竹北水月休閒農業區是新竹縣唯一兼具農業和漁業生產的農業區，面積481公頃，主要有烏魚及白蝦養殖業，另外還有家禽養殖、蔬菜、水果等多樣化農業；而竹北西區因擁有農村風光和濱海景觀，假日多吸引民眾單車漫遊，未來可提供更完善的旅遊服務。

新埔大墩山休閒農業區則有知名的柿餅和水梨，此外還有多肉植物、蔬菜、咖啡等產業，面積有589公頃，專區畫設將有助於協助農業轉型，縣府也表示能結合新埔客家小鎮「3街6巷9宗祠」的古蹟觀光，整合人文、自然生態、田園景觀和農村文化。

農業處說明，休閒農業是傳統農業生產提升附加價值的新亮點產業，縣府將持續輔導新竹縣7個休閒農業區，結合農業生產、加工及體驗服務等元素，發展特色農業體驗活動及農業旅遊行程，在後疫情時代響應國內旅遊，吸引遊客造訪。

新埔大墩山休閒農業區將進一步以柿餅為發展特色，提升整體農業旅遊品質。記者巫鴻瑋／攝影
新埔大墩山休閒農業區將進一步以柿餅為發展特色，提升整體農業旅遊品質。記者巫鴻瑋／攝影
新埔大墩山休閒農業區涵蓋旱坑里、北平里、南平里，以柿餅及水梨為當地農業特色。記者巫鴻瑋／攝影
新埔大墩山休閒農業區涵蓋旱坑里、北平里、南平里，以柿餅及水梨為當地農業特色。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 農委會 行政院

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