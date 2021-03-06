「無形無色」藝術創作展登場！手捏白瓷土演繹設計人生

瑞司照明設計師群像計畫新春開展，首場由藝術家邱俞鳳「無形無色」藝術創作展即日起登場，邱俞鳳擅長裝置、室內與景觀設計、藝術創作，透過手捏白瓷土創作一系列作品「卵石」、「姿態」、「殼畫」和「植器」、「ＯＯ」等四個系列作品，演釋設計人生。

邱俞鳳說，她曾以珪藻土、紙、陶瓷等媒材創作，這次會選擇用白瓷土，因為它無形無色，省思回歸初心的藝術之美。例如，作品「「卵石」在長桌上擺放一顆顆手捏白瓷土作品，看似河床上一顆顆有著水中倒影的卵石，這些手捏作品要表達進入社會後，縱然打滾多年，漸漸磨去稜角，但其實每顆卵石都長的不一樣，都有其獨特一面。

邱俞鳳指出，由於白瓷土放置太久會乾硬，必須重做，一天八小時手作塑形考驗體力，暫停時必須覆以濕布保濕，最難的創作為「姿態」，為表達探索社會過程，每時每刻的千姿百態，時柔、時剛，外型如同飄動而交錯的絲帶，成型困難，她花了一個多月才完成。