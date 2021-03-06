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陳怡伶畫展開展 紅酒瓶子裡的詩撒向畫布

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
陳怡伶的作品分享紅酒和藝術。圖／陳怡伶提供
陳怡伶的作品分享紅酒和藝術。圖／陳怡伶提供

蘇格蘭詩人史帝文森曾說，葡萄酒是裝在瓶子裡的詩；陳怡伶的創作發想，則是將瓶子裡的詩撒向畫布。 陳怡伶畫展即日起在桃園市龍潭區龍潭展覽館中正路210號B1，上午9點至下午4點展出。

陳怡伶這次以葡萄酒為創作主體，她本身是葡萄酒的愛好者，也有英國WSET紅酒二級認證。她表示不同年份與產區的葡萄酒，在等待著人們的喚醒，當人們啜飲的瞬間，彷彿超越了時空限制。

陳怡伶認為，喝過許多舊世界與新世界的葡萄酒，會發現紅酒所展現的生命力，是因為每個產區的風土條件互異，賦予了葡萄酒不同的生命，就像每一個人都擁有不同的性格、經歷與故事一樣。 有一些酒喝過之後，會令人終身難忘，有一些酒則會讓人瞬間超越時空，有如置身在不知名的森林與花園當中，或是如同欣賞完一場芭蕾舞那般極致優雅細緻的表演。

在品嚐到很有感覺的葡萄酒時，腦海總是浮現一些畫面，這些就是陳怡伶創作的靈感來源，將其意境以畫表現。 對於陳怡伶來說葡萄酒不只是酒，而是上天賜與人類最美好的飲品，獨特的風味裡傳遞出理性與感性的氛圍，透過想像力與創造力把每一款酒的意境結合，進而產生衝擊的美感或是精神上的調和。 

陳怡伶熱愛葡萄酒，就猶如她熱愛藝術，她相信好的葡萄酒，如藝術品一般，帶給人無窮的想像而意猶未盡，這場個展就是要分享給愛葡萄酒與愛藝術的人。 

陳怡伶的畫風包括印象派、抽象化、當代藝術，作品素材以油畫、壓克力多媒體素材為主。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳怡伶這次畫展主題環繞紅酒，傳遞藝術不同的意境。圖／陳怡伶提供
陳怡伶這次畫展主題環繞紅酒，傳遞藝術不同的意境。圖／陳怡伶提供

葡萄酒 紅酒

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