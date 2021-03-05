快訊

明天鋒面通過劇烈變天！ 這段時間全台有雨 降雪機率曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦披斗篷變身特工 一身勁裝自嘲「像不像梁朝偉」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動，特地化身特工。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動，特地化身特工。記者朱冠諭／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午到中壢區壢景町，參加眷村故事體驗活動。鄭文燦特地在現場化身特工，不僅戴上高帽、墨鏡，還披上黑色斗篷，酷炫裝扮讓鄭看了也忍不住自嘲「像不像梁朝偉？」一席話笑翻全場。

為讓市民更深入感受眷村歷史，文化局將於6日至4月4日在壢景町戶外廣場舉辦「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動，4月7日至4月20日再舉辦成果展覽。鄭文燦今天在參與劇團演出、撒酒儀式，除親手製作香料罐、剁椒醬、眷村饅頭，也在明信片畫了一碗陽春麵，還原他心目中的眷村好味道。

鄭文燦表示，「四麵店」改編自壢景町原住戶—鄭氏夫婦發生在1950年代的真實故事，此次活動由在地的犀牛劇團演員，帶領市民參與體驗，感受大離散時代的悲歡離合，以及他們在桃園中壢落地生根的過程。

鄭文燦說，文化部推動國家文化記憶庫，收存從史前到當代、從經典到庶民的文史資料，文化局也致力推動城市文化故事館，包括壢景町、壢小故事森林及中平路故事館、桃園77藝文町、新住民文化會館、大廟舊城導覽中心等，讓場館不僅有歷史的修復，也有文化記憶的保存。

文化局長莊秀美表示，本次活動與在地眷村美食合作，報名者皆可獲得手冊一份，憑手冊截角可至特約店家換取米干和麻辣滷味各一份，活動結束後將舉辦成果展覽，展現桃園在地的眷村故事，邀請市民到國家文化記憶庫書寫自己的故事。

桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市文化局舉辦「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市文化局舉辦「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市文化局舉辦「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市文化局舉辦「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦參加「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動。記者朱冠諭／攝影

眷村 鄭文燦 文化局

延伸閱讀

中壢公墓變身市民活動中心 鄭文燦讚：相信鄉親都愛來

小孩蛀牙、老人缺齒嚴重 觀音牙科醫療站實現醫療平權

趕30公里路程和黃子佼合體 鄭文燦原來是為此而來

孫大千嗆鄭文燦：不知道怎麼做市長下次換人做

相關新聞

鄭文燦披斗篷變身特工 一身勁裝自嘲「像不像梁朝偉」

桃園市長鄭文燦今天下午到中壢區壢景町，參加眷村故事體驗活動。鄭文燦特地在現場化身特工，不僅戴上高帽、墨鏡，還披上黑色斗篷...

為孩子存下未來第一桶金 苗栗表揚兒少教育發展帳戶

苗栗縣政府推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，鼓勵經濟弱勢家庭儲蓄，為孩子存下未來第一桶金，縣內符合資格者申請率達64...

新竹市下周起公立游泳池停開 林智堅：水情已十分嚴峻

新竹市政府今天下午召開緊急應變會議，宣布下周一（8日）開始，香山和南寮的公立游泳池暫停開放；工務處表示，市府已啟動各項措...

中壢公墓變身市民活動中心 鄭文燦讚：相信鄉親都愛來

桃園中壢的月眉市民活動中心今舉辦啟用典禮，市長鄭文燦表示，中壢區人口已突破42萬人，活動中心啟用後，1樓將提供月眉里、內...

影／坤輿案試運轉喊「卡」 徐耀昌提大埔案盼勿政治化

苗栗縣造橋鄉反對坤輿公司在鄉內設置事業廢棄物掩埋場，當地居民從元月5日迄今已在場前抗爭長達60天，連前縣長劉政鴻、鄉鎮首...

小孩蛀牙、老人缺齒嚴重 觀音牙科醫療站實現醫療平權

桃園市觀音區地廣人稀，人口老化醫療不普及，全區僅有6間牙醫診所，孩童蛀牙、老人牙周病缺牙問題嚴重，為達到醫療平權，桃園市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。