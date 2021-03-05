鄭文燦披斗篷變身特工 一身勁裝自嘲「像不像梁朝偉」

桃園市長鄭文燦今天下午到中壢區壢景町，參加眷村故事體驗活動。鄭文燦特地在現場化身特工，不僅戴上高帽、墨鏡，還披上黑色斗篷，酷炫裝扮讓鄭看了也忍不住自嘲「像不像梁朝偉？」一席話笑翻全場。

為讓市民更深入感受眷村歷史，文化局將於6日至4月4日在壢景町戶外廣場舉辦「四麵店－片刻人生製造所」體驗活動，4月7日至4月20日再舉辦成果展覽。鄭文燦今天在參與劇團演出、撒酒儀式，除親手製作香料罐、剁椒醬、眷村饅頭，也在明信片畫了一碗陽春麵，還原他心目中的眷村好味道。

鄭文燦表示，「四麵店」改編自壢景町原住戶—鄭氏夫婦發生在1950年代的真實故事，此次活動由在地的犀牛劇團演員，帶領市民參與體驗，感受大離散時代的悲歡離合，以及他們在桃園中壢落地生根的過程。

鄭文燦說，文化部推動國家文化記憶庫，收存從史前到當代、從經典到庶民的文史資料，文化局也致力推動城市文化故事館，包括壢景町、壢小故事森林及中平路故事館、桃園77藝文町、新住民文化會館、大廟舊城導覽中心等，讓場館不僅有歷史的修復，也有文化記憶的保存。