為孩子存下未來第一桶金 苗栗表揚兒少教育發展帳戶

苗栗縣政府推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，鼓勵經濟弱勢家庭儲蓄，為孩子存下未來第一桶金，縣內符合資格者申請率達64%，成效在全國名列前茅，縣長徐耀昌上午頒贈獎勵金及小豬撲滿表揚穩定繳存家戶，期許家長持之以恆為子女儲蓄，並鼓勵尚未加入者踴躍參加。

縣府社會處指出，至今年2月底苗栗縣符合「兒少發展帳戶」申請資格者共355人，申請者226人，去年穩定繳存家戶總計63戶，其中12戶連續3年持續替參與的兒少繳存，徐耀昌特別在致贈獎勵金表揚。

社會處指出，中央自2017年起推動兒少發展帳戶，針對經濟弱勢兒少設立個人教育發展帳戶，開戶後可獲得1萬元開戶金，採1:1相對提撥，鼓勵弱勢家庭為子女存下未來第一桶金；另外也針對連續3年都存入年度自存款總金額者，由中央發給自存款上限金額2倍的獎勵金。