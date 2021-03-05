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新竹市下周起公立游泳池停開 林智堅：水情已十分嚴峻

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
南寮游泳池因應新竹地區旱情，下周一起將停止開放。圖／市府提供
南寮游泳池因應新竹地區旱情，下周一起將停止開放。圖／市府提供

新竹市政府今天下午召開緊急應變會議，宣布下周一（8日）開始，香山和南寮的公立游泳池暫停開放；工務處表示，市府已啟動各項措施，如北水南送、緊急海淡設施、RO淨水設備循環利用，要用開源節流方式對抗旱情。

市長林智堅表示，新竹市水情已十分嚴峻，目前呈現第3級減量供水的「橙燈」，旱災中央災害應變中心3日已啟動全日減壓供水方案，藉此延長有水可用的時間，市府今天討論後，也決定暫停開放公立游泳池，待水情穩定後再開放民眾使用。

市府秘書長陳章賢在會議中則指示，各局處超前部署、提前整備，盤點民生用水臨時供水站、醫療場所用水應變計畫、相關工程用水應使用回收水與再生水，並著手準備水情紅燈時的整備工作，此外公部門也同步採取應變措施，包括公有噴水池與水景設施暫停使用、減少清洗公務車、使用回收水澆灌、利用公家機關電視牆或電視宣導節水，並針對所管轄的園區產業、旅宿業、洗車業、三溫暖與游泳池等加強提醒。

工務處說明，新竹市府持續和中央合作，推出「抗旱三箭」計畫，包含「北水南送」桃園新竹備援管線工程、「向海借水」在南寮設置緊急海淡設施、「循環利用」在客雅水資中心設置RO淨水設備，增加用水彈性，確保大新竹地區用水安全。

桃園新竹備援管線已在2月初正式通水，每天可調度20萬噸用水進入大新竹地區，供應產業及民生用水；客雅水資中心的RO級移動式淨水設備，也在2月初啟動供水，每天提供1500噸再生水，可供工業冷卻水及生活次級用水等非接觸用水。

工務處目前也著手整備抗旱井，新竹市地下水井共有210口，第一階段限水時，可作為支援抗旱井使用，同時也提醒市民，應養成節水習慣，避免泡澡、洗車等大量用水行為。

新竹 抗旱

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