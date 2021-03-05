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中壢公墓變身市民活動中心 鄭文燦讚：相信鄉親都愛來
桃園中壢的月眉市民活動中心今舉辦啟用典禮，市長鄭文燦表示，中壢區人口已突破42萬人，活動中心啟用後，1樓將提供月眉里、內厝里及山東里3里里民更多元優質的集會休閒空間，2樓則規劃為「大崙社區長照機構」，由社會局辦理委外經營，讓有日間照護需求的長者獲得妥善照顧。
月眉市民活動中心土地原為中壢第10公墓，經民政局辦理公墓遷移並變更用地後，由中壢區公所分2期工程進行活化。建築外觀設計以粗曠的灰色岩石為意象，岩石的光影、摺痕在建築物外牆延伸。活動中心外也設有籃球場與環場步道，提供市民運動健身。
鄭文燦表示，月眉活動中心外觀很有特色，是地標型建築，相信月眉所有鄉親都喜歡來；而這塊地本來是公墓，他擔任市長後決定清除變更為公園，地基大概有2000坪。
鄭文燦說，目前大崙地區的3個里，包括內厝里、月眉里、山東里，人口約有4800戶，長者非常多，因此活動中心樓上將由社會局委外經營日照中心；他認為大崙地區需要更多的地方創生的資源能夠加入，所以也決定成立大崙地方創生平台，納進周邊6個里，提升這裡的設施與環境品質，提供大崙周邊市民更完善的社福空間。
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