坤輿事業廢棄物掩埋場案 苗縣府宣布中止試運轉

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場案，經居民在場區入口「埋鍋造飯」抗議2個月，苗栗縣政府今天宣布中止試運轉計畫，希望業者先與鄉親溝通，研議可行回饋鄉里機制創雙贏。

苗縣府核准同意坤輿科技股份有限公司申請一般事業廢棄物掩埋場試運轉案，縣府上午舉行記者會表示，坤輿未能與民眾溝通，致未按核定試運轉計畫內容進行，為避免浪費社會成本，苗栗縣長徐耀昌宣布中止試運轉。

反坤輿自救會表示，肯定徐耀昌願考量掩埋場爭議很大，中止試營運計畫，避免發生更大衝突與憾事，2個月「埋鍋造飯」抗爭行動現場會在收到公文後盡快撤除，感謝所有幫忙過的民意代表、鄉親，但相關行政訴訟仍繼續進行，希望撤銷設置許可及興辦事業計畫。

徐耀昌表示，坤輿案民國91年核准設置，業者依法提申請試運轉，縣府須受理審查，拒不審或業者程序完備合於法令縣府仍不同意，除有機關行政怠惰或濫用裁量權，業者也可提行政救濟及國家賠償訴訟，相關衍生費用仍由全民買單。

他說，縣府109年12月核准坤輿90天試運轉計畫，依計畫書內容，試運轉第41到50日內最少2天達80％以上許可量能試運轉（全量試運轉），且應於全量運轉日預定日10天前通知縣府，以利安排委員現場查驗，但至今坤輿機具及事業廢棄物仍無法進場測試，已不符原核定內容，縣府經多方考量，中止試運轉。

徐耀昌表示，昨天陪總統蔡英文探訪大埔張藥房遺孀彭秀春，多年前大埔事件令他感觸良多，「地方紛擾不是我們所期待」；坤輿案單純是業者依法申請、縣府審查過程邀專家學者專業、技術審查，確認污染防治等措施合於法令規範及環境工程學理後，同意核准試運轉，希望別再有人刻意政治化。

苗縣府環境保護局說，公民營廢棄物處理機構申設須經「同意設置文件」、「試運轉」及「廢棄物處理許可證」階段，坤輿91年取得同意設置文件並完成工程興建，94年試運轉測試完成，惟100年10月申請處理許可時遭縣府駁回。

108年3月坤輿再提處理許可申請送審，縣府審查會決議，前次試運轉年代久遠，應重提試運轉計畫，經業者就聯外道路缺失部分補正後獲縣府核准試運轉，引發居民反彈，在場區門口搭棚「埋鍋造飯」抗議，阻擋機具進場。