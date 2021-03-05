影／坤輿案試運轉喊「卡」 徐耀昌提大埔案盼勿政治化

苗栗縣造橋鄉反對坤輿公司在鄉內設置事業廢棄物掩埋場，當地居民從元月5日迄今已在場前抗爭長達60天，連前縣長劉政鴻、鄉鎮首長、民代也加入抗爭行列，目前業者獲縣環保局核定的試運轉期間還剩20餘天，但縣府上午突然宣布中止坤輿的試運轉計畫，縣長徐耀昌透露昨天總統蔡英文到竹南探訪大埔案當事人張藥房彭秀春女士，他深感當年大埔案造成縣府賠償千萬元，如今好不容易能落幕，希望原本單純的坤輿案不要被「政治化」。

苗栗縣政府上午以業者無法在規定的試運轉期間達成相關進場要求為由，宣布「中止」坤輿提出的試運轉計畫，全案風波可望暫告平息，自救會方面感謝縣府「懸崖勒馬」的決定，業者坤輿公司方面目前則未提出回應。

徐耀昌指出，蔡總統昨天拜會大埔案當事人彭秀春女士，也把他找去，彭女士拉著他的手一再對他表達感謝，他回想當年大埔案造成數人死亡，中央數度派員到縣府找他協商，縣府應中央之請配合1000萬元辦理賠償，畢竟地方的紛紛擾擾不是縣府樂見。