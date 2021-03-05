原民會培訓族語教保員 首度加入撒奇萊雅語

原住民族委員會今天在崑山科技大學辦理109學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫新聘族語教保員培訓開訓儀式，今年有12人通過甄試接受培訓，並首度加入撒奇萊雅語。

原民會指出，沉浸式族語教學計畫自民國103年起共辦理4屆新聘族語教保員培訓，至今已有45名族語教保員進入幼兒園教學，今年通過甄試的12名學員來自6個族群、8個語言別，更首度加入撒奇萊雅語，盼未來有更多原住民幼兒受惠。

出席開訓儀式的原民會副主委林碧霞致詞時說，台灣的原住民人口約占總人口2%，其中又有許多人平時沒有住在部落，因與漢人生活在一起，使用族語的機會比較少，要傳承族語就更不容易，今年首度有語言人口較少的撒奇萊雅語學員加入，相信對文化傳承更有幫助。

林碧霞表示，原住民族語言發展法通過後，初估已創造4000多個就業機會，在許多鄉鎮有推廣族語的人員與組織，這些人都需要接受培訓，並透過族語傳承各族群的文化，國家也有責任透過學校及組織協助。

她說，今年共有12名族語教保員通過甄試考試，接下來5個月內要參與共800小時研習，希望所有學員好好努力，給自己一個機會，也為推動族語文化盡自己的責任。

沉浸式族語教學幼兒園計畫共同主持人波宏明表示，傳承族語最重要的是聆聽與口說能力，在幼兒園時期以沉浸式的全族語教學效果很好，但同時擁有族語能力及教保員資格的人才目前還不多，今年原本預計招募16人，但最後只有12人通過甄試，希望未來能吸引更多年輕人投入。

來自桃園市復興區的泰雅族學員鄭涵軒表示，小時候在父母親引導下自然而然就會說族語，但現在發現自己的孩子比較沒有使用族語的環境，因此希望藉參加培訓多學習相關知識，未來有機會到幼兒園發揮，把族語傳承給下一代。