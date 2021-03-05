小孩蛀牙、老人缺齒嚴重 觀音牙科醫療站實現醫療平權

桃園市觀音區地廣人稀，人口老化醫療不普及，全區僅有6間牙醫診所，孩童蛀牙、老人牙周病缺牙問題嚴重，為達到醫療平權，桃園市衛生局和桃園市牙醫師公會合作成立「觀音牙科醫療站」，替在地民眾看診、拔牙，維護口腔健康，桃園市長鄭文燦也說，醫療站成立將可跨越城鄉障礙。

觀音區位於沿海偏鄉，轄內24個里中，有19個里沒有西醫、牙醫，21個里沒有中醫執業，全區也只有1家住宿行長照機構，加上老年人口多、大眾交通不發達，民眾有醫療需求常得到中壢區就診，相當不便。

桃園市衛生局和國際扶輪社3502地區合作，在觀音區公所成立觀音牙科醫療站，是目前北區健保局第1個社區醫療站，並結合樂活巴士，減少因看診舟車勞頓之苦。

衛生局指出，觀音牙科醫療站看診時間為每周二至周五，早上8點半至11點半，提供洗牙、幼兒塗氟、窩溝封填、口腔保健、牙周病治療、根管治療、牙體復形及拔牙等服務，並由桃園市牙醫師公會15名醫師輪流看診，民眾可提前預約。

桃園市牙醫師公會理事長黃國光說，他行醫至今20年，擔任牙醫師應盡到社會責任，對於推動偏鄉地區醫療普及化是他長久的願望，他也發現觀音地區因牙醫診所少，年幼孩童齲齒問題，與長輩的牙周病、缺牙等都很嚴重，特別需要更充足醫療資源維護口腔健康。

鄭文燦表示，觀音區僅有6個牙科診所，普及度較低，但老年人口約有9000人，非常需要牙科服務，觀音牙科醫療站成立後，將可跨越城鄉障礙，讓醫療邁向平權。