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小孩蛀牙、老人缺齒嚴重 觀音牙科醫療站實現醫療平權
桃園市觀音區地廣人稀，人口老化醫療不普及，全區僅有6間牙醫診所，孩童蛀牙、老人牙周病缺牙問題嚴重，為達到醫療平權，桃園市衛生局和桃園市牙醫師公會合作成立「觀音牙科醫療站」，替在地民眾看診、拔牙，維護口腔健康，桃園市長鄭文燦也說，醫療站成立將可跨越城鄉障礙。
觀音區位於沿海偏鄉，轄內24個里中，有19個里沒有西醫、牙醫，21個里沒有中醫執業，全區也只有1家住宿行長照機構，加上老年人口多、大眾交通不發達，民眾有醫療需求常得到中壢區就診，相當不便。
桃園市衛生局和國際扶輪社3502地區合作，在觀音區公所成立觀音牙科醫療站，是目前北區健保局第1個社區醫療站，並結合樂活巴士，減少因看診舟車勞頓之苦。
衛生局指出，觀音牙科醫療站看診時間為每周二至周五，早上8點半至11點半，提供洗牙、幼兒塗氟、窩溝封填、口腔保健、牙周病治療、根管治療、牙體復形及拔牙等服務，並由桃園市牙醫師公會15名醫師輪流看診，民眾可提前預約。
桃園市牙醫師公會理事長黃國光說，他行醫至今20年，擔任牙醫師應盡到社會責任，對於推動偏鄉地區醫療普及化是他長久的願望，他也發現觀音地區因牙醫診所少，年幼孩童齲齒問題，與長輩的牙周病、缺牙等都很嚴重，特別需要更充足醫療資源維護口腔健康。
鄭文燦表示，觀音區僅有6個牙科診所，普及度較低，但老年人口約有9000人，非常需要牙科服務，觀音牙科醫療站成立後，將可跨越城鄉障礙，讓醫療邁向平權。
鄭指出，另在觀音區也推動遠距醫療設備，而觀音大坡腳營區目前由桃園市府衛生局、衛福部桃園醫院興建1個住宿型的日照中心，預計有200床，衛福部也全額補助3億元，預計2024年完工，部桃也將在此設置復健科等高齡醫學門診，提高觀音醫療水準。
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