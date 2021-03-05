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新竹縣完成70處道路整平獲好評 將再編列1.7億路平預算
新竹縣政府去年投入1億7000萬啟動路平專案，針對13鄉鎮6條縣道共70 處路段施工整平，總長度達48公里，已全部完工；縣長楊文科決定，今年也再編列1億7000萬元自籌款用於路平專案，並由工務處與地方協調了解、統計還有哪些路段需要改善，讓民眾使用更便利、舒適及安全。
工務處長林鶴斯表示，為提升道路品質並確實把關，縣府列出路平專案5項措施大原則包括路基改善、粗粒料級配、人手孔蓋下地工程、鋪面加強噴灑黏油、合格完工檢驗。
針對路基不良路段以拌合水泥強化基底，避免路基軟弱，道路若屬重車往來密集路段，瀝青混凝土採粗粒料級配，人孔蓋下地後重新測量調整適當高程，恢復道路路面應有的縱橫坡度，讓路面更加平整，在鋪面銜接處加強噴灑黏油，避免縱向裂縫、滲水、坑洞或路面破壞，提高鋪面承載力，更要由TAF 財團法人全國認證基金會所認證的合格實驗室，針對完工道路，進行平坦度、厚度、壓實度進行檢驗。
工務處說明，今年也將持續對13鄉鎮道路不平整或需改善的道路、人孔蓋銜接處凹凸不平處繼續提出計畫改善，新竹縣從2010年到2020年每年每年持續編列經費進行瀝青工程施作，累計鋪設長達506.65公里，累計總經費23.5億元。
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