新竹縣完成70處道路整平獲好評 將再編列1.7億路平預算

新竹縣政府去年投入1億7000萬啟動路平專案，針對13鄉鎮6條縣道共70 處路段施工整平，總長度達48公里，已全部完工；縣長楊文科決定，今年也再編列1億7000萬元自籌款用於路平專案，並由工務處與地方協調了解、統計還有哪些路段需要改善，讓民眾使用更便利、舒適及安全。

工務處長林鶴斯表示，為提升道路品質並確實把關，縣府列出路平專案5項措施大原則包括路基改善、粗粒料級配、人手孔蓋下地工程、鋪面加強噴灑黏油、合格完工檢驗。

針對路基不良路段以拌合水泥強化基底，避免路基軟弱，道路若屬重車往來密集路段，瀝青混凝土採粗粒料級配，人孔蓋下地後重新測量調整適當高程，恢復道路路面應有的縱橫坡度，讓路面更加平整，在鋪面銜接處加強噴灑黏油，避免縱向裂縫、滲水、坑洞或路面破壞，提高鋪面承載力，更要由TAF 財團法人全國認證基金會所認證的合格實驗室，針對完工道路，進行平坦度、厚度、壓實度進行檢驗。