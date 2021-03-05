世界客博會要花15億挨批綁樁 桃市府回擊：沒格調抹黑

客委會與桃園市政府明年將合辦世界客家博覽會，目標推動台灣為客家文化新都，總經費15億元，其中12億元來自前瞻預算，民團今天開記者會痛批此煙火式活動猶如選舉綁樁，是罔顧真正客家文化與鄉親需求，也質疑活動時間在2022年選舉前夕，是幫林智堅鋪紅毯嗎？且世界疫情未平，如何吸引各國人潮？要求市府墊付案暫緩支出。

桃園市新聞處長詹賀舜回應，世界客家博覽會將帶動客家藝術文化、工藝文創、觀光旅遊、餐飲業等相關產業繁榮，為後疫情時代最重要的振興活動，也可彰顯桃園身為客家第一庄地位，且此活動早在2019年就討論，非為特定人，不該沒格調的抹黑。

世界客家博覽會預計明年7到9月在桃園舉行，總籌辦總經費為15億元，客委會已同意納入前瞻基礎建設計畫特別預算（客庄369幸福計畫）籌編12億元，市府自籌3億元，客委會預算分3年撥付，由於今年僅撥8500萬元，市府近日向議會提出3億元墊付案。

「拒絕選舉大撒幣，不要浪費民脂民膏！」反仇恨政治動員公民團體召集人毛嘉慶、國民黨中央委員史碩仁、Youtuber寒國人今天在市府外高喊口號，質疑中央與地方用人民納稅錢辦世界客家博覽會的必要性？尤其時間點在2022年選舉年，明顯是為選舉綁樁，合理懷疑是替鄭文燦欽定的桃園市長接班人、新竹市長林智堅「鋪紅毯」！

毛嘉慶直言，政府財政困難，選前竟要大辦煙火式活動，且客委會前瞻額度25億元，就要花費一半，且門票收入估計只有1.5億元，明顯是用錢砸選舉、搞動員名目的「錢沾」計畫，從策展規畫看來，也忽略了客家發源自中原文化的重要性，是民進黨意識形態作祟，也讓客家鄉親有被侮辱性消費的感覺，足不可取。

市府先前在臨時會提3億元客博會墊付案，已確定延至下周表決審查，史碩仁也以國民黨中央委員身份批評，議會國民黨團對此案態度曖昧不明，議員也私下表示從未開會討論過因應立場，明顯是要耍廢、護航，他也質疑，政府要花15億元作選舉綁樁，60天活動1天就要花2500萬元，國民黨恐成幫助犯。

針對民團開記者會質疑，詹賀舜強調，客委會經費分3年撥付，因今年撥付費用較少，所以市府才會申請墊付，等客委會撥付之後就會補回，並無舉債問題，也說該活動是為推廣客家文化與傳承，且有助疫後經濟振興等，「不是為個人或誰舉辦」，民進黨也尚未確定市長人選，政治口水的說法是多餘的。