新竹市舉辦社造聯合說明會 希望更多人參與社區營造

為持續推動社區總體營造並鼓勵有意投入社造工作的市民加入，新竹市府文化局舉辦2021年新竹市社區補助聯合說明會，整合市府6局處、7項社造相關補助計畫與資源，包括老屋活化、愛享冰箱、農村再生及社區規畫師等， 協助社區工作者了解計畫下各項軟硬體補助資源，還設有諮詢攤位解答疑難雜症，號召更多社區夥伴一起投入社區改造行列。

市長林智堅表示，新竹市近年來不僅有優良的硬體建設，也將透過社區營造將人與在地文化重新連結，同時讓在地居民、耆老講述社區特色，延續在地歷史文化脈絡與紋理，讓更多人認識新竹之美。

文化局長黃竫蕙表示，市府近年來積極推動社區總體營造，號召各路夥伴共同參與社區改造行列，提供多項社區營造補助計畫及相關配套輔導機制，例如文化局的社區補助計畫、老屋活化經營及保存再生計畫、社會處的社區培力、愛享冰箱、食堂計畫、產業發展處的農村再生計畫、都市發展處的社區規畫師駐地輔導計畫、教育處的終身學習推廣以及環境保護局的低碳永續家園等多項社造補助資源，一次解答各項計畫疑難雜症，整合局處資源，讓參與社造的民眾依據各社區改造需求，有效投入適合的補助計畫及資源。

文化局副局長李欣耀則表示，社區營造的目的是希望藉由社區營造的概念發現問題，再由公私部門共同解決問題，再創社區美好；社區營造的業務範圍非常廣泛，各社區所需要的不只是單一資源能完成，希望集合大家的力量與資源，共同促成社區營造的推廣。