聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹市舉辦社造聯合說明會 希望更多人參與社區營造
為持續推動社區總體營造並鼓勵有意投入社造工作的市民加入，新竹市府文化局舉辦2021年新竹市社區補助聯合說明會，整合市府6局處、7項社造相關補助計畫與資源，包括老屋活化、愛享冰箱、農村再生及社區規畫師等， 協助社區工作者了解計畫下各項軟硬體補助資源，還設有諮詢攤位解答疑難雜症，號召更多社區夥伴一起投入社區改造行列。
市長林智堅表示，新竹市近年來不僅有優良的硬體建設，也將透過社區營造將人與在地文化重新連結，同時讓在地居民、耆老講述社區特色，延續在地歷史文化脈絡與紋理，讓更多人認識新竹之美。
文化局長黃竫蕙表示，市府近年來積極推動社區總體營造，號召各路夥伴共同參與社區改造行列，提供多項社區營造補助計畫及相關配套輔導機制，例如文化局的社區補助計畫、老屋活化經營及保存再生計畫、社會處的社區培力、愛享冰箱、食堂計畫、產業發展處的農村再生計畫、都市發展處的社區規畫師駐地輔導計畫、教育處的終身學習推廣以及環境保護局的低碳永續家園等多項社造補助資源，一次解答各項計畫疑難雜症，整合局處資源，讓參與社造的民眾依據各社區改造需求，有效投入適合的補助計畫及資源。
文化局副局長李欣耀則表示，社區營造的目的是希望藉由社區營造的概念發現問題，再由公私部門共同解決問題，再創社區美好；社區營造的業務範圍非常廣泛，各社區所需要的不只是單一資源能完成，希望集合大家的力量與資源，共同促成社區營造的推廣。
文化局指出，文化部推動社區總體營造政策，希望藉由藝文活動的推展，創造居民共同新生活價值，以共創地方文化魅力的光榮為目標，並透過培育藝文人才，協助相關文化資源弱勢社區、輔導新住民自主提案等，以提出各項實際改善行動，與政府協力促進社區良善循環發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言