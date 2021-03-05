影／坤輿事廢掩埋場案遭長期抗爭 縣府宣布中止試運轉

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級事業廢棄物掩埋場，縣府去年底核准業者試運轉90天到今年3月底，不料造成地方居民強烈反彈，在場區大門口已埋鍋造飯抗爭2個月，引發各界高度關切，苗栗縣長徐耀昌上午突然率環保局長陳華盛宣布中止坤輿的試運轉計畫，強調全案因民眾抗爭，業者已不可能在原核定期間內完成試運轉，多方考量後因此決定中止試運轉計畫，希望業者先與地方溝通取得共識、研議可行回饋機制後再共創雙贏局面。

反坤輿自救會會長陳清鑫得知縣府中止坤輿公司的試運轉計畫表示，很高興縣府能聽取民意「懸崖勒馬」，自救會將在收到公文後開記者會對外說明。

自救會上午也發布簡短聲明，肯定縣長願考量事業廢棄物掩埋場爭議甚大中止試營運計畫，避免發生更大的衝突與憾事，抗爭現場會在收到正式公文後盡快撤掉，另外行政訴訟會繼續進行，希望將設置許可和興辦事業計畫撤銷，避免債留子孫。

徐耀昌上午宣布中止坤輿的試運轉計畫，強調全案早在2001年就提出申請，2005年業者提出試運轉計畫經審查同意完成測試，但2011年申請處理許可時遭縣府駁回，2019年12月坤輿再度提出的試運轉計畫，原缺失事項已補正，因此依法核准90天試運轉，全案是依法受理申請及審查。

環保局指出，依縣府核准坤輿試運轉計畫書內容，在試運轉期程第41至50日內最少2天達80％以上許可量能試運轉，且應於全量運轉日預定日10天前通知縣府安排委員現場查驗，但迄今坤輿機具及事業廢棄物仍無法進場測試，已不符原核定內容，經多方考量，因此予以中止試運轉。