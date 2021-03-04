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趕30公里路程和黃子佼合體 鄭文燦原來是為此而來
桃園市長鄭文燦行程滿檔，今天上午先前往龍潭區，陪同總統蔡英文視察工程，下午又趕赴30公里遠的機場捷運A18高鐵桃園站，參加「桃園市漂書運動啟動儀式」。漂書大使黃子佼原以為鄭來不及出席記者會，未料致詞到一半，鄭驚喜現身，讓黃子佼驚呼「市長不是說不會來」，也不禁大讚鄭文燦為了漂書活動，再遠都不遺餘力。
桃園市立圖書館今年在全市設立75個漂書站，並設置漂書運動官方網站，讓民眾分享書籍、心得。鄭文燦表示，桃園自今年3月起加入漂書城市行列，市府將以300個漂書站點為目標，讓市民隨時隨地都能享受閱讀樂趣。鄭在活動中也將自己2018年出版的書《鄭文燦模式》放進漂書箱。
黃子佼致詞時自爆有嚴重資訊焦慮症，從小愛閱讀的他，甚至因躲在被子裡看書近視；去年他因疫情減少工作量，利用空檔跑遍二手書店，買了三毛、幾米、倪匡等人的老書，雖然現在電子書種類多、獲取方便，但他自承，還是比較喜歡聞紙張的味道。
文化局長莊秀美表示，市民欲參與漂書活動，可向各區圖書館索取「漂書貼紙」，黏貼在書籍封面再放入全市任一漂書站，即可分享自己的愛書。市府將辦理3場漂書講座及2場走讀活動，漂書官方網站於3日至24日，也將線上辦理漂書故事募集活動，只要民眾拍攝漂書照片，上官網分享心得，前100名即可獲得漂書小書包。
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