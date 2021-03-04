桃園龍潭運動公園立體停車場2022完工 複合智慧型服務

桃園市長鄭文燦今天出席龍潭運動公園立體停車場開工動土典禮，表示工程是為改善運動公園周邊停車需求，並結合停車空間與市民活動中心，在公園路近北龍路口約800坪基地（現在是平面停車場），興建地下1層、地上4層的複合式多目標使用建築。

鄭文燦說，多目標使用建築總造價約2.98億元，前瞻計畫經費補助9200萬元，預計明年11月完工，總樓地板面積約2600坪，未來規畫汽車224停車格、機車35，1樓設置市民活動中心滿足活動與休閒需求，複合式多功能的停車場將能有效紓解附近社區、商圈、景點的停車需求。

鄭文燦提到，龍潭運動公園立體停車場建築立面，融入客家文化及龍潭在地特色，設計元素包含桐花、茶園、磚窯文化及龍潭文學象徵的魯冰花公共藝術。此外，建築思維考量節能及雨水回收再利用，所以也是綠建築、智慧建築。1樓市民活動中心約132坪，另保留95坪作為多功能預備空間，將由龍潭區公所進行後續規畫，而現有的停二平面停車場其他空間約1900平方公尺，將請交通局規畫轉運或停車空間等運用方式，讓民眾到龍潭或鄰近的龍潭大池觀光旅遊更便利。

鄭文燦說明，升格以來市府積極向交通部申請前瞻經費補助，共計核准16個停車場，總補助經費達23億元，已大幅提升停車的便利。龍潭區不僅是高科技產業進駐投資的重點，也是浪漫台三線上適合客庄漫遊的小鎮，具有豐富的文化傳統，未來市府將加強龍潭大池周邊觀光旅遊、商圈的整體規畫。

龍潭運動公園立體停車場周邊具有歷史意義的軍史公園，計畫遷移完成後的土地，後續將連同槌球場規畫為共融式主題公園，讓龍潭的生活越來越好。

交通局長劉慶豐表示，龍潭運動公園立體停車場每層面積約510坪，1樓市民活動中心可作為集會、活動、聯誼空間，停車場將導入車牌辨識系統、車位在席系統、智慧尋車、電子票證多卡通、各層停車資訊導引及多功能繳費等多項智慧型服務。

地下1層規畫重型機車停車及汽車停車空間，地上1樓為機車停車區、汽機車車道出入口及管理員空間、2至4樓為婦幼車位、無障礙車位、電動車位，完工後將提供民眾更優質的公共交通服務。

今日包括立法委員呂玉玲、湯蕙禎、市議員林昭賢、徐玉樹、劉熒隆、市府顧問張肇良都出席活動。