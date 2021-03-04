觀音農會總幹事退休 3巨頭改選江謝滺尋求總幹事

桃園市觀音區農會今天召開會員代表大會，改選理事、監事及市農會代表，在農會主流派系掌握下，總共理事14人競選、監事4人競選、市農會代表6人同額競選，主流派系掌握下，順利產生理事9人、監事3人、市農會代表6人，觀音區農會表示，本月12日舉行新任理監事會，現任理事長許文進可望連任、常務監事梁春成未參選，常務監事可望由郭來結擔任，原總幹事吳列坤屆齡退休，推廣部主任江謝滺同額候聘總幹事。

觀音區農會表示，事年改選理監事，因無反對派挑戰，選舉投票後，順利產生包括理事長許文進、梁永輝、羅文樹、廖運煊、徐秋亮、簡林義、魏富榮、黃學楸及吳列坤9人，吳列坤擔任總幹事屆齡轉任理事，監事郭來結、趙德養、許明宗3人，市農會代表楊頻炫、姜禮、林芸安、徐藍增、李光輝及邱貴德6人。

觀音區農會表示，預定本月12日舉行新任理監事會，改選理事長、常務監事及總幹事「3巨頭」，在派系運作下，許文進可望連任理事長，原常監梁春成未參選，新常務監事可望由郭來結選任，江謝滺同額候聘總幹事，若無意外可望獲聘新任總幹事。