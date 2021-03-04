桃園推撕小廣告兌換加值金 有強者領到2萬7500元

違規小廣告被張貼在電桿、電箱破壞市容層出不窮，桃園市環保局對付違規小廣告，多年來除了靠清潔人力，也推出撕小廣告換好禮活動，鼓勵民眾幫忙撕違規廣告單，去年1整年就撕了2萬3156公斤、約231萬張的廣告單，有強者1個人就撕了1100公斤，陸續領走2萬7500元加值金，市府環保局鼓勵大家參與，拚獎金還有機會抽大獎。

桃園市環保局的撕小廣告換好禮活動邁入第7年，只要民眾撕滿2公斤的小廣告單，約為200張A4廣告紙，就可兌換50元超商禮券與抽獎券1張，2017年9月起，也開放撕違規小廣告的獎勵金可加值到市民卡內，「重賞下必有勇夫」，民眾參與且兌獎踴躍。

市府環境清潔稽查大隊統計去年前3名，前2名都協助撕除了小廣告1100公斤，領了約2萬7500元市民卡加值金，第3名也撕了630公斤，領取1萬5750元加值金，撕除小廣告「積少成多」，當作加菜金不無小補。

市府環境清潔稽查大隊長羅文林說，每天約150名清潔隊人力兵分多路，負責撕除違規廣告物，也會循著廣告單訊息進行稽查，不僅可依電信法停話，也可依廢棄物清理法告發，不過桃園升格後建案大增，違規小廣告清不勝清，也希望民間參與遏制不法。

依據2020年統計，桃園環境清潔稽查大隊自行清除違規廣告物約152萬件，其中依電信法停話7260件，依廢棄物清理法告發1024件，罰款數約356萬元，民眾撕除違規廣告物則達231萬件，是清潔隊員1.5倍，整體撕除比前1年要少，顯見有一定嚇阻效果。

「大家一起來讓違規小廣告單成為廢紙！」環保局長呂理德說，除了鼓勵大家一起加入撕除違規小廣告兌換好禮的行列，也要抵制撥打廣告單的電話，讓非法業者徒勞無功，業者若要張貼廣告訊息，請多加善用公設廣告欄及公有路燈桿等合法宣傳管道。