竹東原民展銷中心入口意象設計競賽 將徵件至3月12日止

新竹縣政府將在台鐵內灣線竹東車站西側成立原住民族產業展銷中心，為了營造地方特色，希望以入口意象呈現展銷中心品牌印象，因此舉辦「Wah！幾散竹東入口意象設計競賽」，將徵件到12日，縣府表示首獎高達5萬元，歡迎全國設計相關科系師生及對設計有興趣的社會人士參賽。

縣長楊文科表示，希望原住民族產業展銷中心的入口意象設計，能呈現出新竹縣原住民的地方特色，同時也希望融入竹東在地客家元素，以多元文化賣點來吸引各地的民眾都能來到竹東，不僅推廣在地文化讓更多人認識，也能帶動觀光產業發展。

縣府原民處則表示，原住民族產業展銷中心前身是竹東動漫園區的區域，因動漫園區沒有營運後，為了活化空間而設立，未來可以扶植新竹縣的原住民族產業發展，也可以提升原住民族產品的市場能見度及品牌印象，帶動新竹縣整體地方特色文化發展。

目前入口意象徵件的訴求，是希望參賽者能保有新竹縣原住民的產業意象、地方文化特色，最重要的就是融合客庄與原鄉特色，但同時也要兼顧務實性，如使用材質、施工難易度及後續維護管理方便，也要有原創性及視覺構造美感，更能讓來到原民產銷中心的民眾一眼就能看出與在地意象的連結。

原民處也說明，最終將選出10個作品分別頒發獎金，第1名能獲得5萬元，而且優勝作品將會設置在園區的2處主要出入口，徵件只到12日為止，歡迎全國設計相關科系師生及對設計有興趣的社會人士參賽，並在報名截止前將報名表及參賽作品，郵寄或親送至新竹縣竹東鎮三民街60號。

近日展銷中心也正陸續舉行現勘，不少業者都對展銷中心頗有興趣，而原民處也將園區畫分為6大區域，分別為旅服中心、哇哈小舖、帕帕克基地、幾散市集、瑪覓餐桌及文化故事館，更將以低於周邊市場的租金招商，每坪僅300元，希望能活絡竹東車站西側空間。