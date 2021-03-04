迎接婦女節 台中假日智選飯店推出好吃料理還可抽住宿
慶祝38婦女節，台中市假日智選飯店的台式茶餐廳「丰盛町」特別邀請知名主廚白家豪，今天起推出全新菜單，且在本月31日前，凡用餐單筆消費滿388元，還可抽飯店住宿券，有機會入住正對台中公園美景的客房。
假日智選總經理郭子毓說，丰盛町位在日曜天地OUTLET中庭，空間以巴洛克元素及台式磚牆為基礎，運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞。色調則以黑、白、銀及深木色為主，加上具光澤感的大理石桌面及好看的植栽，打造出不同於一般台式茶餐廳的用餐氛圍。
新菜單料理有原汁原味的「黑白滷」、復刻經典的「砂鍋菜」，允指回味的香酥炸物，另也新推出台式點心「釜鍋鹹豆花」，它結合四川的麻辣豆花與上海的鹹豆花，且豆花採非基因改造黃豆手工製作，淋上冬菜脯濃湯，鹹香又嫩滑，再搭配辣油、花生、菜脯、蔥等配料，讓口感層次更顯豐富。
另也特別推出「白髮魔女鍋」、「貴妃牛肋腩」、「阿婆紅燒肉」等以女性為主題的台式料理。其中白髮魔女鍋可說是小卷米粉湯的升級版，主廚精選澎湖小卷、白銀鱸、花蛤等食材汆燙，加入香芹、九層塔、蒜酥，再鋪上炸膨酥香的米粉上桌，並淋上慢火熬煮兩小時的蔬菜海鮮高湯，讓猶如白髮的米粉吸附飽滿的湯汁，散發出層層堆疊的香味。
貴妃牛肋腩則是採用肉質細嫩、油質分佈均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入紅、白蘿蔔，牛肋腩入口即化，香氣四溢。
丰盛町電話04，35055500，分機2803，或可上臉書粉絲專頁查詢。
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