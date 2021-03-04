浪漫台3線、關西大客廳已具規模 縣長盼更多青年回鄉

蔡英文總統與客委會主委楊長鎮今天在新竹縣長楊文科的陪同下，到新竹縣定古蹟關西分駐所長宿舍參觀，並與在地創生青年舉行座談；蔡英文鼓勵青年回鄉深耕，楊文科則說希望透過年輕人的角度提案改造地方，讓關西具有嶄新風貌。

縣長楊文科表示，很高興看到這麼多在地客庄青年，返回家鄉關西鎮來打拚，中央和地方都會全力推行浪漫台3線計畫，尤其「關西大客廳」更將成為重要景點，希望返鄉在地青年們能透過實際行動完成理想，讓家鄉能在保留傳統與創新中進步。

關西大客廳是由客委會補助新竹縣政府修復關西鎮內歷史建築，包含關西分駐所所長宿舍和單身宿舍等，由鎮公所負責維護管理和經營，和對面的太和宮共同形塑成「關西大客廳」，希望打造成浪漫台3線上的重要客庄歷史旅遊景點。