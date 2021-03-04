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浪漫台3線、關西大客廳已具規模 縣長盼更多青年回鄉

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
總統蔡英文在縣長楊文科陪同下與關西鎮在地青年進行座談。記者巫鴻瑋／攝影
總統蔡英文在縣長楊文科陪同下與關西鎮在地青年進行座談。記者巫鴻瑋／攝影

蔡英文總統與客委會主委楊長鎮今天在新竹縣長楊文科的陪同下，到新竹縣定古蹟關西分駐所長宿舍參觀，並與在地創生青年舉行座談；蔡英文鼓勵青年回鄉深耕，楊文科則說希望透過年輕人的角度提案改造地方，讓關西具有嶄新風貌。

縣長楊文科表示，很高興看到這麼多在地客庄青年，返回家鄉關西鎮來打拚，中央和地方都會全力推行浪漫台3線計畫，尤其「關西大客廳」更將成為重要景點，希望返鄉在地青年們能透過實際行動完成理想，讓家鄉能在保留傳統與創新中進步。

關西大客廳是由客委會補助新竹縣政府修復關西鎮內歷史建築，包含關西分駐所所長宿舍和單身宿舍等，由鎮公所負責維護管理和經營，和對面的太和宮共同形塑成「關西大客廳」，希望打造成浪漫台3線上的重要客庄歷史旅遊景點。

客委會表示，為打造國家級的台3線客庄浪漫大道，是整合跨部會投注建設資源，啟用客家文藝復興，針對新竹縣關西鎮初步完成歷史建築群修復和關西街區小招牌環境改善等，也透過客庄地方創生移居、客庄地方創生優惠貸款、推動客庄產業創新加值補助作業等政策，吸引青年返鄉投入客庄地方創生。

今天上午總統蔡英文在縣長楊文科陪同下，到縣定古蹟關西分駐所所長宿舍參觀。記者巫鴻瑋／攝影
今天上午總統蔡英文在縣長楊文科陪同下，到縣定古蹟關西分駐所所長宿舍參觀。記者巫鴻瑋／攝影

青年 新竹 歷史建築

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