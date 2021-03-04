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全鄉沒有都市計畫！西湖鄉搶先部署鄉村地區整體規畫

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府搭國土計畫的順風車，爭取內政部300萬元補助，以西湖鄉示範啟動體規畫作業。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府搭國土計畫的順風車，爭取內政部300萬元補助，以西湖鄉示範啟動體規畫作業。記者范榮達／攝影

苗栗縣西湖鄉沒有都市計畫，縣政府搭國土計畫的順風車搶先部署，爭取內政部300萬元補助，以西湖鄉示範啟動鄉村地區整體規畫作業，期程約1年，期望「適地適用」，整合資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向，永續發展鄉村地區。

國土計畫法規定，直轄市、縣（市）國土計畫應於今年4月30日前公告實施，苗栗縣國土計畫去年7月10日內政部國土計畫審議委員會原則同意通過，內政部核定後，可望近期內公告，其中，草案規畫141處、497.45公頃鄉村區，縣府爭取內政部補助300萬元，以西湖鄉示範，逐步推動各鄉村地區整體規畫。

縣府工商發展處長黃智群說，西湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉沒有都市計畫，過去非都市土地的使用管制，大多是按現況編定，並未進行土地使用規畫，因此不能提供鄉村地區必要公共設施，及投入必要開發建設，導致鄉村地區居住生活品質不佳，啟動整體規畫，希望「適地適用」，提升品質及產業。

西湖鄉示範計畫將針對鄉村地區人口、建物分布、交通系統、公共服務等面向進行資料蒐集，盤點發展課題及對策、辨識鄉村地區屬性，再透過土地利用綱要計畫，就居住、農業經營，衍生居住需求、在地產業發展區位、需求反應式公共運輸，及基本公共設施等進行規畫與空間指認。

黃智群指出，規畫作業完成後，可以依據國土計畫法規定，辦理國土計畫檢討變更等程序，後續依計畫內容採使用許可、應經申請同意等方式，落實鄉村地區整體規畫，同時整合中央各政策資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向，協助環境改善，協調產業發展需求及維護生態景觀。

內政部 苗栗縣 都市計畫

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