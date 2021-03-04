聖保祿護理師用「內膜撥離術」做大腸麵線 引網友驚呼

桃園聖保祿醫院1名護理師平時專門負責協助醫生，對患者進行大腸鏡、內視鏡檢查，下班後的興趣是下廚，特別喜歡大腸麵線，她也學以致用，運用「內膜剝離術」把豬大腸清乾淨，讓網友直呼，「沒有小吃店比你專業」。

聖保祿內視鏡技術員護理師蕭彥玲表示，她是大腸麵線的愛好者，自己在吃的時候很怕會有糞便，但攤商都會信誓旦旦說已經清洗乾淨，她返家後卻發現豬大腸內還是有油，甚至有廔，一般小吃店也不會把內膜撥得很乾淨，讓她相當無法接受。

「我只是將豬大腸的內膜剝掉啦！」蕭彥玲直呼，沒想到自己無心的在網路上發文，引起網友熱烈回應，她也解釋，真正的內膜撥離術是運用在切息肉手術上，跟把豬大腸的內膜去除其實大大不同，只是字面上看起來是一樣的。

桃園市上月因部桃事件，所有醫院都相當緊張、戰戰兢兢，蕭彥玲說，當時看到在急診的學妹們忙了一整個晚上，卻沒有都店家願意方忙送便當，她也自告奮勇煮麵線給學妹們吃，她更直呼，「我不管上班、下班都跟大腸脫離不了關係」。