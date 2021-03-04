蔡英文訪視關西地方創生 在地青年分享客庄藍圖

總統蔡英文今天上午到新竹縣關西鎮與地方創生青年進行座談，她提到浪漫台3線的計畫提出許久，終於有比較完整的輪廓，對於客庄傳統的保存與未來的創新抱有期待，尤其看到過去啟動的「小招牌運動」，已經讓關西街景煥然一新，她更期待青年願意留下來為家鄉付出，政府也會挹注資源、資金政策，讓更多青年實現對理想家鄉的想像。

蔡英文提到，每次從高速公路經過新竹，都會特別想下交流道到關西繞繞，因為這邊有她的客家辦公室，她對於關西的情感很深，希望能透過在地青年對家鄉土地的了解與認識，能挖掘出地方上的需求，並提案讓地方透過建設或改變變得更好。

蔡英文認為，地方創生要能成功，最重要的有年輕人願意回到家鄉，尤其在初期草創階段是非常艱難的，但能夠堅持理想、保持熱情才是計畫成敗的關鍵，而政府所能提供的資金、資源都只是輔助，還說「先行者總是寂寞的」，更希望將不同地方成功的創生計畫提供其他地方參考。

地方創生團體執行長羅傑則表示，透過客委會支持，關西的小招牌運動已頗有成效，將過去雜亂無章的招牌，限縮在一定尺寸之下，就能明顯提升街景的整潔度，未來更希望能讓老舊髒亂招牌消失，也希望新的店家能配合小招牌運動，還給居民一個有美感的街道景觀。