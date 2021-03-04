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桃園1期稻停灌補助爆糾紛 農民陳情代耕禁領否則提告

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市110年一期稻作停灌休耕（見圖）補助引發農民與代耕業者糾紛，大園、蘆竹區農民不滿決定陳情要求代耕業者不得代領補助，否則提告。記者曾增勳／攝影
桃園市110年一期稻作停灌休耕（見圖）補助引發農民與代耕業者糾紛，大園、蘆竹區農民不滿決定陳情要求代耕業者不得代領補助，否則提告。記者曾增勳／攝影

桃園市110年一期稻作停灌休耕補助引發糾紛，大園、蘆竹區不少農民與代耕業者因為申領停灌補助爆發爭議，引起土地所有權農民不滿和決定陳情要求代耕業者不得代領補助，大園區田心里長黃興隆今天上午表示，今年1期尚未耕作，去年代耕業者憑口頭約定契約等文件就申領補助，反而農民無法申領、影響權益，農民如果陳情無效，將聯合提告農田水利署違法。

農水署桃園管理處表示，農委會公告110年第一期稻作產業停灌補償措施，109年實際耕作者（代耕業者）與土地所有權人依規定均可申請補償，農水署希望地主與代耕業者協調雙方可以接受方案，化解爭議。

市議員徐其萬最近接獲農民陳情表示，地主與代耕業者申領今年1期稻作停灌補償爆發糾紛。他因此行文農水署桃園管理處釐清解決，徐表示，農委會公告109年實際代耕業者可申領補償，是以南部農民考量，南部今年1期稻作已插秧，申領較無爭議，北部1期稻作卻尚未插秧耕作，代耕業者申領停灌補助，地主也申領補助，農民拿不到補助引爆糾紛爭議，農水署應出面協調溝通。

今年1期稻作停灌補償，若翻耕栽種綠肥每甲補助9.3萬元、否則補助每甲8.2萬元，代耕數十甲農田的陳姓農民說，會爆發農民與代耕業者申領停灌補助爭議，主要是代耕業者事前沒有與地主溝通講清楚，不管補助是55分或64分，終究要坐下來談，否則無解。

黃興隆表示，今年1期稻作尚未耕作，應由地主申領停灌補助，但是政府政策矛盾，去年代耕業者可以申領，就生該里20甲地主持分農田，每年由多位代耕業者耕作，如今卻發生少數代耕業者逕自申領，造成共同地主無法申領補償，還有地主與代耕業者重覆申領協議不成，爆發糾紛，地主陳情要求今年1期稻作代耕業者不得造法申領，否則將聯合農民提告農水署違法。

桃園市110年一期稻作停灌休耕（見圖）補助引發農民與代耕業者糾紛，大園、蘆竹區農民不滿決定陳情要求代耕業者不得代領補助，否則提告。記者曾增勳／攝影
桃園市110年一期稻作停灌休耕（見圖）補助引發農民與代耕業者糾紛，大園、蘆竹區農民不滿決定陳情要求代耕業者不得代領補助，否則提告。記者曾增勳／攝影

農民 農委會

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