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影／蔡總統訪桃竹苗：10年前就有浪漫台3線政策構想

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
蔡英文總統種下茶樹以後還澆水，希望客家茶茁壯。記者鄭國樑／攝影
蔡英文總統種下茶樹以後還澆水，希望客家茶茁壯。記者鄭國樑／攝影

蔡英文總統今天中午訪視桃園市龍潭區「臺灣客家茶文化館」及周邊景觀工程，並和客家委員會主任委員楊長鎮、桃園市長鄭文燦等人一起種植茶樹。總統強調龍潭是台灣茶產業有歷史、有文化重鎮，在桃園也有綠金產業的美名，希望透過文化館把客家茶文化、產業再一次行銷出去。

蔡英文總統今天沿著台三線從苗栗、新竹到桃園，並在新竹縣參加青年座談會，最後到桃園「臺灣客家茶文化館」工程現場。總統表示，安排這段行程主要目的，是為了實地瞭解浪漫台三線推動進度，先前在新竹縣關西跟很多參與台三線計畫的年輕朋友座談，非常高興看到有這麼多年輕朋友參與、想法、熱情，更重要是他們知道這個是很有挑戰性的工作，也願意接受挑戰，即便再困難他們都要撐下去，不論中央、地方政府都會全力支持。

蔡英文說，10年前走過台三線，看到客家鄉親家園美好真的很感動，當時團隊就在討論是不是為應該替一片這麼好的客庄做一些什麼事情，因此就開始推動台三線客庄文化工程計畫及想法，後來陸續走訪桃竹苗好幾次，與在地長輩、年輕人各行各業請益，最後提出浪漫台三線政策，成為對客家鄉親的承諾。

總統在台下聽桃園市長鄭文燦報告相關建設以後，肯定桃園市海螺文化體驗園區、乙未戰爭紀念公園，還有台灣客家茶文化館等浪漫台三線等工程進度都超前，還豎大拇指稱讚市府團隊。

蔡英文表示，透過前瞻基礎建設計畫預算補助桃園，要讓客家茶文化，海洋客家文化、客家先人的歷史、都可以呈現、傳承，國內外訪客也可以共同體驗這些場域，也非常期待經過這幾年努力，逐漸看到開花結果，在台三線上亮點一個一個出現，由點串成線，讓桃竹苗客庄有全新的活力，在工程最後階段，中央會持續力挺地方，以期待接下來桃竹苗都可以攜手合作，落實浪漫台三線政策。

 「臺灣客家茶文化館」座落於桃園市龍潭區高原路（近小人國），以大面積的茶園地景為主體，順應山坡建造地下1層及地上2層的建築，外觀以磚、土壤、卵石、木材等在地建築素材塑造，室內則以茶道精神融入空間氛圍，總樓地板面積約9197平方公尺，提供茶工廠、展廳、茶廊等優質共用空間及休憩景觀，總經費約6.35億元，預計今年5月底完工。

台三線 蔡英文 新竹

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