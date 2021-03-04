舊山線鐵道自行車「第5班次」星光票 縣府提前核定時程

苗栗縣舊山線鐵道自行車前年7月正式營運後，去年雖面臨世界疫情衝擊，仍吸引近40萬遊客搭乘，苗栗縣政府為增進防疫期間國內旅遊行程規畫的彈性，已提前核定今年度星光票的開放時間，從4月2日至9月26日的周休二日，現有A、C路線都將增開1班次，B路線則視遊客需求加開，搭配即將到來的桐花祭及賞螢時節，縣府歡迎各地遊客到舊山線盡情悠遊，探索苗栗之美 。

苗栗縣文化觀光局指出，舊山線有開闊、空氣清新的戶外環境，加上低度開發的山林景色，即使去年受疫情衝擊， 鐵道自行車仍 深受遊客好評；今年核定加開時段的星光列車，其中勝興站A段第5班次下午5點半發車、6點40分返程到站；龍騰站B段下午5點45分發車、7點到站；龍騰站C段第5班次下午5點半發車、6點50分到站；營運廠商修改訂票系統後，民眾即日起即可網路訂票。另外國定假日等特殊時段是否加開班次，可在舊山線鐵道自行車訂票系統查詢https://www.oml-railbike.com。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣舊山線沿線不僅有山林景致，還有台灣縱貫線史上海拔最高的勝興火車站、氣勢磅礡的龍騰斷橋，值得遊客細細品味；今年核定推出的星光列車A段路線搭配導覽解說，可近距離欣賞有「苗栗吳哥窟」之美的魚藤坪南段橋，B路線可欣賞勝興車站站長宿舍等歷史建物夕陽斜照的靜謐美感，C段路線可在夕陽餘暉下遠眺知名地景火炎山，還可近距離欣賞譽為神隱少女場景的內社川橋場景。