新竹左岸Pushbike滑輪公園啟用 自行車、溜冰鞋也好玩
新竹市政府投入700萬元，利用東西向快速公路台68線高架橋下閒置空間，打造全新Pushbike滑輪公園，於今天啟用，面積共4500平方公尺，設有兒童滑輪區、饅頭小丘挑戰區、溜冰滑輪區，適合「Pushbike、兒童自行車、兒童滑板車、溜冰鞋」四大類滑輪運動。
市長林智堅表示，Pushbike有益兒童身體協調與體能發展，也是許多孩子熱愛的體能運動，市府積極打造專屬場地，新的Pushbike滑輪公園可容納80組親子家庭及學齡兒童，竹市再多一處遛小孩的專業舒適空間。
市府說明，基於安全考量，Pushbike滑輪公園供12歲以下兒童使用，還依挑戰程度分為四大挑戰區域，並設置5組休憩座椅，供爸媽及孩童使用。
「2至6歲兒童滑輪區」為初學練習區，挑戰性較低；「7至12歲兒童滑輪區」，提供挑戰功能，適較熟練兒童使用；「饅頭小丘挑戰區」為7至12歲兒童使用區域，提供較具挑戰性的上下坡平衡及腳力訓練；「溜冰滑輪區」提供溜冰練習及教學空間使用。
市府環保局指出，到Pushbike滑輪公園運動應穿著完整裝備，包括安全帽、護手、護腕 、護膝、運動鞋，做好保護措施，也呼籲家長確認兒童騎乘滑輪車時是否可雙腳踩平在地，且維持微彎姿勢，以免在奔馳時造成運動傷害。另，園區內禁止騎乘機動車輛、成人型自行車或遛狗，也禁止使用滑板與極限運動設備。
民眾開車可從台1線頭前溪橋下由新竹左岸前溪出口（中華路一段2巷處）進入；步行單車族可透過櫻花大道指向標誌，或是新竹左岸自行車道里程標示為7K+500公尺處進入。
新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，從上游到下游已串聯的工程建設，包括千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、左岸前溪出入口、Pushbike滑輪公園、櫻花大道、前溪草原、左岸舊社出入口，往下游有溪埔子人工濕地、舊港草原。
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