觀霧首見甜茅及野青茅外來種 剷除異己速戰速決！

雪霸國家公園管理處對外來種植物宣戰，去年在苗栗縣泰安鄉觀霧地區調查發現25科78種，其中，禾本科的甜茅及一種野青茅屬物種Deyeuxia sp.首次發現出現在台灣，雪霸處趕緊在尚未擴散移除，降低對環境生態的衝擊程度。

雪霸處發表「外來種植物對觀霧地區生態的衝擊與對策」，指出雪霸處去年委託國立嘉義大學執行觀霧地區外來種植物之調查與管理研究計畫，調查結果記錄到123科715種維管束植物，外來種有25科78種，部分是栽植供觀賞的景觀植栽。

調查發現目前已大規模擴散歸化植物有禾本科的大扁雀麥、毛花雀稗等，主要分布生長在道路兩旁，而甜茅及Deyeuxia sp.首次發現出現在台灣，推測可能是隨著邊坡工程，摻雜在土壤及水土保持用草籽中，無意間被帶進來，雪霸處趕緊移除。

雪霸處指出，觀霧地區生物多樣性、物種歧異度高，植群組成趨於複雜，具有多變豐富的林相，存在著許多精緻優美且具觀賞價值的原生植物，如棣慕華鳳仙花、阿里山龍膽、長萼瞿麥、台灣蝴蝶戲珠花、假繡球等，外來種植物對於原生植物棲地侵略，造成生態衝擊不可輕忽，移除外來種植物有迫切性。

雪霸處去年邀集林務局新竹林區管理處、雪霸志工及民眾2場次移除外來種植物，主要移除西洋蒲公英、洋蓍草、黃菽草、大扁雀麥、吳氏雀稗、毛花雀稗等外來種植物，移除約800公斤，雪霸處將來會持續辦理，移除觀霧地區外來植物。