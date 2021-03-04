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桃園今年首見腸病毒！龍潭1幼童檢出腸病毒71型

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市今年首見腸病毒71型個案，衛生福利部疾病管制署昨天公告，桃園市龍潭區檢出腸病毒71型陽性輕症個案。圖／市府衛生局提供
桃園市今年首見腸病毒71型個案，衛生福利部疾病管制署昨天公告，桃園市龍潭區檢出腸病毒71型陽性輕症個案。圖／市府衛生局提供

桃園市今年首見腸病毒71型個案，衛生福利部疾病管制署昨天公告，桃園市龍潭區檢出腸病毒71型陽性輕症個案，依桃園市腸病毒防疫措施規定，衛生局同日宣布將龍潭區列為高風險行政區。

衛生局指出，依疾管署監測資料顯示，上周2月21日至2月27日間，桃園市腸病毒門急診就診共計201人次，較前一周221人次，下降9.0%，雖然目前腸病毒疫情低緩，無抵抗力的易感宿主較多，加上近期開學，易助長腸病毒於人口密集及互動密切的學校及幼托機構內傳播，須特別留意。

為確保孩童落實手部衛生及個人衛生習慣，衛生局責成桃園市國小及教保育機構，須遵守腸病毒通報規定，若符合高風險區域學校，如同一班級一周內出現2名腸病毒病童，將依1127停課規定辦理，如違反相關規定將依傳染病防治法裁處。

衛生局表示，今年度截至3月3日，衛生局總計查獲2間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報或停課措施，已依傳染病防治法陸續處辦。

衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，若幼兒遭受感染後一周內需特別留意身體狀況。

衛生局說，一旦幼兒在感染的一周內發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院，掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會；民眾若有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

衛生局 腸病毒 傳染病

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