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北橫櫻花露營 公所推卡維蘭、雪霧鬧部落 夜間也能賞櫻

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
卡維蘭、雪霧鬧部落露營區是賞櫻的好選擇之一。圖／桃園市復興區公所提供
卡維蘭、雪霧鬧部落露營區是賞櫻的好選擇之一。圖／桃園市復興區公所提供

桃園市復興區公所表示，228連續假日上北橫拉拉山賞櫻的車流壅塞，有的甚至單趟就塞在車陣中3、4個小時很掃興，預估接下來的例假日還是會有不少遊客開車上山，在櫻花季結束前盡情賞櫻。

復興區公所秘書周星文表示，農場、民宿幾乎一晚難求，他認為如果真的想要在山上過夜，除了上巴陵恩愛、嶺鎮、櫻木花道等賞櫻景點的住宿，其實復興區北橫仍有多處著名的賞櫻景點與部落也能過夜，值得一遊，遊客可以考慮露營，像高義里雪霧鬧、卡維蘭部落是好的新選擇，露營、休閒、觀夜景正是時候。

周星文說，卡維蘭部落、雪霧鬧部落有美麗且多品種的櫻花可欣賞，尤其配合部落當地的露營區夜宿觀景，更是人生享受，大家不妨做個新選擇，可避免受塞車之苦，也同樣能夠欣賞漂亮且多品種的櫻花。詳情洽詢當地業者或復興區公所（03）3821500文化觀光所。

北橫櫻花季預估3月下旬開始進入尾聲。圖／桃園市復興區公所提供
北橫櫻花季預估3月下旬開始進入尾聲。圖／桃園市復興區公所提供
露營區可以欣賞不同品種的櫻花。圖／桃園市復興區公所提供
露營區可以欣賞不同品種的櫻花。圖／桃園市復興區公所提供

賞櫻 露營區 櫻花季

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