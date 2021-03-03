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苗栗稽查學生交通車 加座椅、未繫安全帶均遭罰

中央社 / 苗栗縣3日電

新竹區監理所苗栗監理站今天在苗栗縣頭份地區稽查學童車輛，發現有安親班業者擅自在後座加裝1排座椅，另有讓學童坐在副駕駛座後方未繫安全帶，均開單告發並要求限期改善。

苗栗監理站今天會同苗栗縣警察局交通隊及縣府教育處組成聯合稽查小組，稽查頭份地區接送學生的娃娃車及交通車，共稽查4輛車，有2車不合格，其中一輛廂型車將後方客貨分離桿拆卸後，加裝1排座椅；另有一輛車讓學童直接坐在副駕駛座後方，並無座位也沒有繫安全帶，2種違規態樣除當場製單告發外，並由縣府教育處發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，學幼童交通車常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故威脅安全甚鉅，為確保學童乘車安全，苗栗監理站除辦理擴大稽查外，每月針對苗栗縣轄內國小學童及高中交通車安排執行稽查。

蘇淑賢呼籲，家長挑選課後輔導班、補習班時，也應多加留心接送學童車輛的合法性及安全性，督促業者應使用合法交通工具（如遊覽車、交通車）接送，共同守護學童乘車安全。

監理站 苗栗縣 警察

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