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桃園市表揚傑出女公務員 5女力獲禮券、獎牌加3天公假

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
消防局隊員黃文芹（右1）、客家事務局約僱助理林佳穎（右2）、青年事務局副局長涂淳惠（右3）、警察局大溪分局巡官兼所長廖妍羚（左2）、新建工程處副處長洪嘉潞（左3）今年獲桃園市傑出女公務員肯定，市長鄭文燦頒獎表揚。記者張裕珍／攝影
消防局隊員黃文芹（右1）、客家事務局約僱助理林佳穎（右2）、青年事務局副局長涂淳惠（右3）、警察局大溪分局巡官兼所長廖妍羚（左2）、新建工程處副處長洪嘉潞（左3）今年獲桃園市傑出女公務員肯定，市長鄭文燦頒獎表揚。記者張裕珍／攝影

桃園市政府今年進行傑出女性公務員選拔，27名公務員經各機關推薦、召開審議小組審查，最後5人獲選，分別為消防局隊員黃文芹、客家事務局約僱助理林佳穎、青年事務局副局長涂淳惠、警察局大溪分局巡官兼所長廖妍羚、新建工程處副處長洪嘉潞，市長鄭文燦今天表揚，並頒發獎牌1面、5千元禮券，也將核給公假3天，以實質獎勵。

市府指出，今年進行傑出女性公務員選拔，共有27名公務員經推薦參與評選，為求公正，由秘書長黃治峯邀集相關局處代表及外部專家召開審議小組會議，最後採無記名方式票選，最後有5人脫穎而出，鄭文燦肯定5人有能力、創意與擔當，表現突出。

消防局隊員黃文芹曾在桃園區鎮江街火警案，無懼火場高溫入室搜救出12人，並協助疏散樓上住戶全數避難逃生，成功完成任務；客家事務局約僱助理林佳穎致力於客家文化的永續傳承與推廣，協助催生吉祥物「ㄚ弟ㄚ妹」，創新推廣桃園客家意象。

青年事務局副局長涂淳惠公務資歷深厚，協助建置青創基地、研擬企業參訪、達人講座、青年企業實習與職場體驗等方案，並打造興光堡壘及桃園市青年體驗學習園區，提供青年揮灑空間，涂的丈夫是市府副秘書長邱俊銘，邱也對另一半獲獎與有榮焉。

警察局大溪分局巡官廖妍羚擔任去年桃園燈會「女警服務隊」隊長，過去曾帶隊破獲店家涉嫌妨害風化事件、緝獲毒品販賣案等刑案；新建工程處副處長洪嘉潞推動全國首創建管諮詢all in one櫃台及建管施工勘驗委託公會辦理的服務，並建立公共安全線上申報系統、建築物多目標整合查詢系統等，推動公共工程的制度化，能力受肯定。

青年 公務員 警察

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