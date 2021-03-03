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翻轉精障者就業路 桃療開辦熱轉印電商行銷工作坊

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園療養院為扭轉精障者的就業方向，今年設計了一連串電商行銷工作坊的課程，包含電商的基礎課程、網路行銷、實體行銷等，辦理熱轉印電商行銷工作坊。記者陳夢茹／攝影
桃園療養院為扭轉精障者的就業方向，今年設計了一連串電商行銷工作坊的課程，包含電商的基礎課程、網路行銷、實體行銷等，辦理熱轉印電商行銷工作坊。記者陳夢茹／攝影

桃園療養院今年申請公益彩券回饋金補助計畫，為了扭轉精障者的就業方向，設計了一連串電商行銷工作坊的課程，包含電商的基礎課程、網路行銷、實體行銷等，辦理熱轉印電商行銷工作坊，有12位精障學員參加，藉由創新模式協助精障者找到適合自己的路。

桃療指出，過去大家對精障者有著刻板印象，大多是接受勞務性質的工作或訓練為主，例如清潔類、產業代工類、餐飲類等，為了扭轉精障者的就業方向，並迎合時下網路世代趨勢，桃園療養院在公益彩券回饋金補助計畫中，特別設計了一連串電商行銷工作坊的課程。

桃療職能治療科主任唐世芬表示，這20年來，對精障者的訓練都是做最基礎的產業代工及清潔訓練，造成精障者就業上往往有所侷限，有一部分的精障者不願屈就於這類勞務性職的工作，但他們又缺乏管道接受到更高功能的工作訓練，因此在就業的路上一直跌跌撞撞。

唐世芬說，這次開辦的熱轉印電商行銷工作坊訓練課程，就是一種創新且與時俱進的方案，除了精障者能在本工作坊中獲益外，負責辦訓的職能治療師也能邊做邊學，從不同的訓練角度切入，增加職能治療師服務的廣度與深度。

承辦工作坊課程的職能治療師劉光庭則提到，此次工作坊訓練課程，主要是要先讓精障者對電商行銷有基本概念後，再連結時下流行的熱轉印商品及桃療2大庇護工場「樂桃桃咖啡簡餐坊」、「樂桃桃汽車美容坊」，進行為期3個月的實習課程。

劉光庭說，精障者在實習課程中能經由實際參與電商接單出貨流程、發想並執行不同商品的行銷活動，過程中學員都能有機會發揮自身創造力、勇於挑戰自我。

桃園療養院為扭轉精障者的就業方向，今年設計了一連串電商行銷工作坊的課程，包含電商的基礎課程、網路行銷、實體行銷等，辦理熱轉印電商行銷工作坊。記者陳夢茹／攝影
桃園療養院為扭轉精障者的就業方向，今年設計了一連串電商行銷工作坊的課程，包含電商的基礎課程、網路行銷、實體行銷等，辦理熱轉印電商行銷工作坊。記者陳夢茹／攝影

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