大園農會獲利高改選3巨頭 游智健連任理事長呼聲高

桃園市大園區農會今天召開會員代表大會，改選理事、監事及市農會代表，在市議員徐其萬、農會理事長游智健居中協調下，新任會員代表投票，在13席理事、5席監事及10席市農會代表競選下，順利產生理事9人、監事3人、市農會代表7人，該農會今天下午表示，預定本月11日舉行新任理監事會，主流派營運獲利全市名列前芧獲農民支持，若無意外將由游智健連任理事長、游象河選任常務監事，總幹事呂理標可獲遴聘連任。

大園區農會現任主流派掌握45席新任會員代表過半以上，這次會員代表大會改選理、監事和市農會代表，在徐其萬、游智健居中協調下，取得農會派系平衡，理監事及市農會代表人選一如規畫順利當選，名單包括理事游智健、黃興岩、林創基、陳政須、楊志祥、林傳清、許文淵、黃寶聰、游輝林9人，監事游象河、呂懋松、鄒金源3人，市農會代表游源和、陳宗藤、詹朝枝、黃文慶、梁永松、陳朝川及劉佳慶7 人。