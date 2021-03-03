苗栗高鐵區客家圓樓 客家戲曲天團有意進駐

苗栗高鐵特定區內的「客家圓樓」，縣府辦理OT促參案露出曙光，國內著名的客家戲曲天團榮興客家採茶劇團有意進駐，營造圓樓成為客家戲展演及培訓藝生的重要基地，全案目前進入甄審階段，苗栗縣文化觀光局期盼促參案能在年底前順利完成，結合客家戲曲文化營造圓樓及周邊旅遊資源打造觀光亮點；此外，縣府目前也力推縣定古蹟苑裡山腳濟陽堂的委外營運案，盼發揮古蹟活化及教育文化功能。

苗栗高鐵車站旁的客家圓樓2014年10月落成後，吸引眾多遊客，一度成為地方的觀光熱點，在苗栗各大場館遊客人數統計名列前茅；由於苗栗縣近年財政拮据，且各大場館維護費用高，縣府致力推動各場館辦理標租或促參案。

客家圓樓館舍造型搶眼，周邊還有親水廊道，環境優雅，先前縣府推動OT促參案並公告政策需求，但一直沒有業者申請，縣府這次重新推出促參案計畫，榮興採茶劇團方面有意爭取進駐營運，提出申請後目前全案已通過資格審查，進入第2階段甄審作業，如順利通過將再進入後續的議約工作。