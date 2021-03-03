客製化運動處方 頭份市珊湖社區銀髮健身俱樂部開張

衛生福利部銀髮健身俱樂部在苗栗縣頭份市珊湖社區關懷據點今天開張試辦，結合產官學研醫的力量，建置學員客製化精準的肌力訓練運動處方，縣長徐耀昌到場體驗，大為肯定稱讚，鼓勵長者相招來健身，活躍筋骨、延緩失能失智，健康樂活享受下半生。

衛福部在全國日照中心、巷弄長照站及社區關懷據點，挑選14處補助經費試辦「銀髮健身俱樂部計畫」，苗栗縣政府爭取，頭份市長羅雪珠及珊湖社區發展協會理事長黃清和支持，社團法人同心園健康促進協會申請案脫穎而出，今天上午開張試辦，衛福部長照司副司長周道君等人到場，也吸引許多嘗鮮民眾。

徐耀昌體驗了解足壓檢測功能，及胸推划船、股內外、肩推下拉、腳推訓練機等器材，鼓勵鄉親相揪來訂定專屬運動計畫，同心園健康促進協會指出，俱樂部服務對象50歲以上健康、亞健康及衰弱民眾為主，即日至今年6月，提供每周5天，每天6小時運動指導服務，及體適能檢測評估與教學，專線0928-691651或現場報名。

銀髮健身俱樂部與清華大學運動科學系、工研院簽訂合作意向書，執行「生理感測及運動復能效能評估」計畫，引進「智能環狀運動器材」，學員使用器材後，將連結雲端監測管理系統，產生個人化的運動紀錄及肌力狀況評估表，幫助長者養成規律運動習慣。