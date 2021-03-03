竹苗中全天減壓供水 科管局：竹科有儲水池暫不影響

新竹、苗栗及台中地區水情嚴峻，旱災中央災害應變中心今天宣布竹苗中的自來水減壓時段，即日起將全天實施；竹科管理局副局長傅金門稍早回應，園區已備有18萬噸公用儲水池，目前減壓暫不會影響竹科供水，但仍要求各廠商能配合節水措施，共體時艱。

傅金門表示，目前新竹科學園區內大小各式公用儲水池儲水量有18萬噸，能供應1天半的竹科用水，因自來水供水並非直接送進各廠商，減壓供水對整體供水較無直接影響，而且科管局也已要求各廠商，希望能盡早儲水，至少需有3天存量。

竹科園區目前也有加壓站，而取用水部分也早已放寬臨時鑿井及公告取消地下水引用水量限制等措施，目前工業用戶仍維持上月25日實施的節水11%措施，現階段竹科能順利達成並維持節水目標，傅金門則希望各廠商能一同配合節水，共體時艱。

據了解，目前園區已經可看到水車出入，是因部分企業開始實施載水演練；晶片代工大廠也說明，將依計畫配合調整或停止非生產線用水，會配合園區進一步擴大節水要求，也已與水車業者簽約並執行至相關水源載水補充，對營運並無任何影響。