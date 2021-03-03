苗栗聯合稽查娃娃車及交通車 2車不合格開單

開學不久，苗栗監理站今天會同縣警察局交通隊、縣府教育處人員，聯合稽查頭份地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲1輛乘客違規未繫安全帶，另1輛後座違規加裝1排座椅，除當場製單告發，教育處發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。

苗栗監理站統計去年聯合稽查共攔查81輛車學童接送車，舉發2件超載違規，今天稽查4輛車，1輛乘客違規未繫安全帶，依道路交通管理處罰條例，可處1500元罰鍰，另1輛後座違規加裝1排座椅，依道路交通管理處罰條例，可處2400元到9600元罰鍰，並責令檢驗。