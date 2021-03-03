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苗栗聯合稽查娃娃車及交通車 2車不合格開單

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗監理站今天會同縣警察局交通隊、縣府教育處人員聯合稽查娃娃車及交通車，查獲2輛違規開單告發。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站今天會同縣警察局交通隊、縣府教育處人員聯合稽查娃娃車及交通車，查獲2輛違規開單告發。圖／苗栗監理站提供

開學不久，苗栗監理站今天會同縣警察局交通隊、縣府教育處人員，聯合稽查頭份地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲1輛乘客違規未繫安全帶，另1輛後座違規加裝1排座椅，除當場製單告發，教育處發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。

苗栗監理站統計去年聯合稽查共攔查81輛車學童接送車，舉發2件超載違規，今天稽查4輛車，1輛乘客違規未繫安全帶，依道路交通管理處罰條例，可處1500元罰鍰，另1輛後座違規加裝1排座椅，依道路交通管理處罰條例，可處2400元到9600元罰鍰，並責令檢驗。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，學幼童交通車常見違規改裝及超載，一旦發生事故將威脅安全甚鉅，為確保學童乘車安全，苗栗監理站每月安排聯合稽查把關，呼籲家長應關心學童課後照顧服務班(中心)、短期補習班，接送學童車輛的合法性及安全性，督促業者共同守護學童乘車安全。

苗栗監理站今天會同縣警察局交通隊、縣府教育處人員聯合稽查娃娃車及交通車，查獲2輛違規開單告發。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站今天會同縣警察局交通隊、縣府教育處人員聯合稽查娃娃車及交通車，查獲2輛違規開單告發。圖／苗栗監理站提供

監理站 警察 事故

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